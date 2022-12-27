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Благотворительный «Мишкопад», новые травмы и гол Шмелева. «СЮ» победил «Автомобилист»

Сегодня, 04:39
Фото: ХК «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» выиграл у «Автомобилиста» 3:2ОТ в последней домашней игре года

Больше 2,6 миллионов на помощь тяжелобольным детям, тренды из игры с «Адмиралом», ошибки в средней зоне, победа вопреки трем новым травмам и комментарий Виктора Антипина — в обзоре Mkset.

«Мишкопад» 2022: более 2,6 миллионов на благотворительность, новогодние свитеры и дети-тренеры

Начиная с декабря 2015-го, «Салават Юлаев» устраивает на последней домашней игре года благотворительную акцию «Мишкопад», вдохновленную североамериканским Teddy bear toss.

По окончании игры зрители выбрасывают на лед мягкие игрушки. Игрушки отправляются в детские дома, вырученные с их продажи средства — на адресную благотворительность. Так же к мероприятию финансово подключаются партнеры клуба.

В этом году получателями помощи стали двое подопечных фонда «Потерь нет»: Богдан Дубровский и Гульназ Алтынбаева. Отметим, что помощь детям не ограничивается матчем и вы можете совершить перевод на сайте фонда.

На раскатку «юлаевцы» вышли в специальной новогодней форме, вдохновленной рисунками Гульназ Алтынбаевой. Раскатки ближайших январских игр так же будут в фиолетовых джерси. Фан-сектор сделал баннер по мотивам рисунка.

Девочка из Буранбаево официально вошла в историю «СЮ».

Фото: ХК «Салават Юлаев»

На время раскатки тренерский штаб пополнили дети, которым были посвящены «Мишкопады» прошлых лет.

Символическое вбрасывание провела девочка Николь, которой три года назад клуб помог в борьбе с ретинобластомой — злокачественной опухолью сетчатки.

После матча на лед, как и положено, полетели медведи. Илья Ежов совершил несколько важных сэйвов.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

По предварительным подсчетам, представленным на медиакубе после матча, удалось собрать 2 миллиона 656 тысяч рублей — максимальную сумму в истории «Мишкопадов». Львиную долю сумму составили пожертвования партнеров клуба и взнос самого «СЮ».

На момент написания материала подсчеты еще не окончены, но клубу удалось собрать столько, сколько планировалось для помощи тяжелобольным детям.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Результаты «Мишкопадов»: 7 побед, 2 поражения

  • 2014*. СЮ — ЦСКА 5:2
  • 2015. СЮ — СКА 2:1ОТ
  • 2016. СЮ — Металлург 3:5
  • 2017. СЮ — Локомотив 3:2
  • 2018. СЮ — Куньлунь Ред Стар 5:0
  • 2019**. СЮ — Сибирь 2:3
  • 2020. СЮ — Металлург 4:2
  • 2021. СЮ — Автомобилист 4:2
  • 2022. СЮ — Автомобилист 3:2ОТ

* игра так не называлась и не была последней домашней в году, но так же была благотворительной

** формально последней домашней игрой года была вынесенная в Давос игра с «Ак Барсом» (4:3ОТ), акцию провели на последнем матче в Уфе

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Первый гол Башкирова в новом звене и снова гол с подставлением

В прошлом матче Данила вывели из третьего сочетания и поставили в первую линию к Александру Хмелевскому и Ивану Дроздову. Башкиров забросил во втором матче после обновления троек, пусть гол и не комбинационный.

У номер 19 была возможность сделать пас направо - Хмелевский находился в хорошем положении для того, чтобы бросить сходу или подставить клюшку под перевод.

Башкиров решил бросить сам.

В прошлом матче из этого звена забрасывал Хмелевский, на сей раз Башкиров. По такому принципу в Челябинске следует отличиться Дроздову. Желательно, в большинстве, потому что 5 на 4 нападающий не забрасывает девять игр.

Девять игр назад для Дроздова был матч с «Куньлунем» на выезде, где он сделал дубль, замыкая передачи на пустой угол ворот китайской команды. Это были его первые и пока последние голы в большинстве в карьере вообще.

Белорусский нападающий играет в первой спецбригаде, обычно справа. Он используется как финишер, но как правило его броски читаемы голкипером. На пресс-конференции главный тренер Виктор Козлов сказал, что видит потенциал в броске Ивана.

Важнее, чтобы тройка забрасывала именно совместными усилиями. Здесь — единоличный гол Башкирова, с «Адмиралом» — Хмелевский подставил клюшку под наброс Сергея Шмелева.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Сохранился и другой тренд из противостояния с Владивостоком, голы с подставления. Михаил Науменков бросил от синей линии, Степан Санников в воздухе перевел шайбу в ворота.

После продолжительного видеопросмотра арбитр Евгений Кочетов постановил, что игры высоко поднятой клюшки не было и шайба легитимна.

«Автомобилист» долго включался, но наказал за игру в средней зоне

«Юлаевцы» в целом сумели сохранить концентрацию и четкость из предыдущего матча, но, как и соперник, поначалу катили где-то на второй передаче. Игра с лидером Востока начиналась уж слишком осторожно.

Два подряд удаления в первом периоде и гол Башкирова встряхнули гостей. Остаток матча команда Николая Заварухина была быстрее, более нацелена на бросок, действовала более слаженно.

Кстати, наставник гостей, уже в третий раз участвует в «Мишкопаде» — в 2019-м его «Сибирь» победила 3:2, а с «Автомобилистом» испортить праздник уже не удается: 2:4 и 2:3ОТ.

Начиная с 25-й минуты уральцы уже опережали хозяев по числу бросков. Сама игра раскрылась, стало меньше борьбы в средней зоне и больше опасности по обе стороны площадки.

Команда Екатеринбурга поначалу довольно активно вбрасывала шайбу в зону Уфы даже тогда, когда те не выстраивали 2-2-1 в средней. Этот вброс не был реакцией — он был организован.

Если борьба за шайбу затягивается, то команда в красном скорее выигрывает за счет подбора. Гости рискованно перенесли плотность из центра на периметр, но «СЮ» использовал это и сделал не одну острую передачу в слот.

Процент эффективных смен в атаке 5 на 5 у «юлаевцев» снова снизился. И это с учетом подавляющего перевеса по вбрасываниям в чужой зоне, что, конечно, сильное достижение, учитывая, что за соперника выступает топ-центр Патрис Кормье.

Зато на сей раз «зелено-белые» наконец сумели нанести бросков по воротам больше, чем мимо. Гостям это не удалось. Если учитывать броски в створ относительно Corsi (всех бросковых попыток 5 на 5), то «юлаевцы» предпочтительнее на 10 с небольшим процентов.

  СЮ Автомобилист
Corsi for (CF) 47 78
CF, % 37.60% 62.40%
Голы 5 на 5 2 1
Броски в створ 5 на 5 (БВ) 17 27
PDO, % 108,06% 91,94%
Броски мимо створа 20 38
БВ вообще 21 32
Доля БВ в общем числе бросков 51,22% 45,71%
БВ за минуту в атаке 1.49 1.94
Блокшоты за минуту в защите 1.15 0.93
БВ после ВВбр 5 на 5 0 0
БВ со входа в зону 5 на 5 4 4
Попытки отбора в зоне атаки 5 на 5 8 6
Перехваты в зоне атаки 5 на 5 2 3
Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5 0 2
БВ первой тройки 8 2
БВ защитников 7 14
Пробросы 5 на 5 1 6
ВВбр после пробросов 5 2
Вход 5 на 5 17 22
Брак при входе 5 на 5 24 21
Эффективные попытки входа, % 41,46% 51,16%
Вброс 5 на 5 1 8
Брак при вбросе 5 на 5 10 16
Эффективные попытки вброса, % 9,09% 33,33%
Использование входа 5 на 5, % 78,85% 64,18%
Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 26 33
Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 71 78
Эффективные смены в атаке, % 36,62% 42,31%
Вход 5 на 5 с БВ 8 16
Вход 5 на 5 с БВ, % 19,51% 37,21%
Вброс 5 на 5 с БВ 0 5
Вброс 5 на 5 с БВ, % 0,00% 20,83%
Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ 10 22
Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, % 10,31% 19,82%

Во втором периоде «Авто» не стал чаще и опаснее бросать, у них тоже стали проходить передачи в слот, но ключевое — они активно использовали пасы под синюю линию и это упрек хозяевам.

Еще до собственной шайбы Александр Голышев получал подобную передачу, в этом же периоде на 32-й минуте гости выходили 2 в 1. Причем это необязательно длинная диагональ — главное, чтоб принимающий уже разогнался.

Шайба Сергея Широкова — в числе самых неприятных в сезоне. В третьей двадцатиминутке уфимцы в целом хладнокровно оборонялись, но против современного «Авто» забронироваться в обороне в принципе тяжело.

Да, это вполне удалось в меньшинстве, а ведь у гостей вторые по мощности спецбригады КХЛ. Они не делают чего-то экстраординарного, а просто четко и технично разыгрывают 1-3-1.

Широков взял и прокатил от ворот до ворот, по дороге не встретив никакого сопротивления: обыграл Хмелевского, ушел от Кулемина, добыл себе коридор для броска и с кистей бросил под блин Ежова.

У шайбы нет ассистентов, но одноклубники поучаствовали в ней неформально. Два блокшота при игре с пустыми воротами сделали возможным результативное путешествие капитана.

Шмелев забросил третью победную шайбу в сезоне - раньше было максимум две. Успеет ли побить личный рекорд результативности?

Овертайм продлился одну смену.

Олег Ли, выходя из зоны, сделал Джесси Блэкеру скидку назад. Грубая ошибка, ведь совсем рядом Сергей Шмелев, и Ли его прекрасно видит. Если бы Данил Романцев оставался в зоне защиты, а не уехал под чужую синюю, это еще можно было бы понять.

У Екатеринбурга должны быть претензии и к голкиперу. Игорь Бобков верно выкатил из ворот, сократив угол обстрела, верно выставил ловушку, но не поймал видимую шайбу. Видимо, бросок оказался слишком быстр.

Номер 93 забросил 16-ю шайбу в сезоне (16+15) и третью победную в 42 играх. В четырех прошлых «регулярках» у крайнего нападающего было максимум два победных гола.

До конца гладкого чемпионата 25 матчей. Шмелеву нужно набрать 12 очков, чтобы повторить собственный рекорд результативности: 21+22 за «Сочи» в кампании 20/21.

Еще один личный рекорд может обновить Михаил Науменков. Защитник набрал 7+12 в сезоне 20/21, когда он был обменян из ЦСКА в Уфе. Сейчас на балансе 5+11.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Снова травмы: Панин, Пустозеров и Коледов не доиграли матч

Капитан команды, защитник Григорий Панин, не выходил на площадку со второго периода. Крайний нападающий третьего звена Алексей Пустозеров — с третьего (заменен Глебом Кузьминым). Защитник первой пары Павел Коледов пропустил последние смены.

Согласно нашим данным, у Григория Панина перелом ребер, Алексей Пустозеров испытывал проблемы с мышцей, а Павлу Коледову попала в ногу шайба (вероятно, при блокшоте в третьем периоде).

Сроки восстановления на данный момент неизвестны. Можно предположить, что Панин выбыл на несколько недель. В лазарете остаются крайние нападающие Джошуа Хо-Сэнг и Даниил Скориков и защитник Райан Мерфи.

Резонно ожидать в игре с «Трактором» пару Антипин — Мухамадуллин, ибо они уже выходили вместе. В третьем звене можно не менять Кузьмина, к Науменкову можно поставить Цулыгина или Бирюкова — все решится в день игры.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Виктор Антипин: «Больше играю в обороне»

Защитник прокомментировал встречу с «Автомобилистом», свою собственную игру и календарь КХЛ.

— Хорошая игра, хороший соперник, лидер восточной конференции. Было понятно, что будет тяжелая игра. Хорошо играют с шайбой, хорошо играют в атаке. Играющая команда. Надо было не дать им много играть с шайбой, больше уделить обороне.

— Насколько удалась игра в средней зоне? Голышев забросил после паса под синюю, Широков как будто очень легко прошел всю площадку.

— Да, были где-то моменты, шероховатости. Надо корректировать это.

— «Автомобилист» второй в лиге по большинству.

— Конечно, знали об этом, разбирали их игру. Сегодня неплохо сыграли в меньшинстве. Готовились к этому компоненту.

— Как оцениваете свою собственную игру на данный момент?

— Я выполняю свою роль, которую мне дают, что тут сказать.

— Многие, когда вы переходили в «Салават», ждали от вас подобной результативной игры, что и за «Магнитку». Сейчас у вас роль изменилась?

— Как видите, да, больше играю в обороне.

— В календаре всего одна пауза, она недавно закончилась. Как ощущаете на себе этот календарь?

— Восстанавливаться всегда надо, особенно, когда игр много, они идут за друг другом. Это очень важный момент. Календарь лично для меня неплохой, постоянно в тонусе. Да, где-то есть усталость, но нужно уметь восстанавливаться.

Последние игры 2022:

28 декабря 18:30. Трактор — Салават Юлаев

30 декабря 19:00. Авангард — Салават Юлаев

 

Первая игра 2023:

4 января 16:30. Салават Юлаев — Локомотив

Предыдущий матч:
Кадейкин и Аймурзин разбирают «Адмирал». «Салават» реанимировал большинство и победил
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