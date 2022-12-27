Благотворительный «Мишкопад», новые травмы и гол Шмелева. «СЮ» победил «Автомобилист»

Начиная с декабря 2015-го, «Салават Юлаев» устраивает на последней домашней игре года благотворительную акцию «Мишкопад», вдохновленную североамериканским Teddy bear toss.
По окончании игры зрители выбрасывают на лед мягкие игрушки. Игрушки отправляются в детские дома, вырученные с их продажи средства — на адресную благотворительность. Так же к мероприятию финансово подключаются партнеры клуба.
В этом году получателями помощи стали двое подопечных фонда «Потерь нет»: Богдан Дубровский и Гульназ Алтынбаева. Отметим, что помощь детям не ограничивается матчем и вы можете совершить перевод на сайте фонда.
На раскатку «юлаевцы» вышли в специальной новогодней форме, вдохновленной рисунками Гульназ Алтынбаевой. Раскатки ближайших январских игр так же будут в фиолетовых джерси. Фан-сектор сделал баннер по мотивам рисунка.
Девочка из Буранбаево официально вошла в историю «СЮ».
На время раскатки тренерский штаб пополнили дети, которым были посвящены «Мишкопады» прошлых лет.
Символическое вбрасывание провела девочка Николь, которой три года назад клуб помог в борьбе с ретинобластомой — злокачественной опухолью сетчатки.
После матча на лед, как и положено, полетели медведи. Илья Ежов совершил несколько важных сэйвов.
По предварительным подсчетам, представленным на медиакубе после матча, удалось собрать 2 миллиона 656 тысяч рублей — максимальную сумму в истории «Мишкопадов». Львиную долю сумму составили пожертвования партнеров клуба и взнос самого «СЮ».
На момент написания материала подсчеты еще не окончены, но клубу удалось собрать столько, сколько планировалось для помощи тяжелобольным детям.
* игра так не называлась и не была последней домашней в году, но так же была благотворительной
** формально последней домашней игрой года была вынесенная в Давос игра с «Ак Барсом» (4:3ОТ), акцию провели на последнем матче в Уфе
В прошлом матче Данила вывели из третьего сочетания и поставили в первую линию к Александру Хмелевскому и Ивану Дроздову. Башкиров забросил во втором матче после обновления троек, пусть гол и не комбинационный.
У номер 19 была возможность сделать пас направо - Хмелевский находился в хорошем положении для того, чтобы бросить сходу или подставить клюшку под перевод.
Башкиров решил бросить сам.
В прошлом матче из этого звена забрасывал Хмелевский, на сей раз Башкиров. По такому принципу в Челябинске следует отличиться Дроздову. Желательно, в большинстве, потому что 5 на 4 нападающий не забрасывает девять игр.
Девять игр назад для Дроздова был матч с «Куньлунем» на выезде, где он сделал дубль, замыкая передачи на пустой угол ворот китайской команды. Это были его первые и пока последние голы в большинстве в карьере вообще.
Белорусский нападающий играет в первой спецбригаде, обычно справа. Он используется как финишер, но как правило его броски читаемы голкипером. На пресс-конференции главный тренер Виктор Козлов сказал, что видит потенциал в броске Ивана.
Важнее, чтобы тройка забрасывала именно совместными усилиями. Здесь — единоличный гол Башкирова, с «Адмиралом» — Хмелевский подставил клюшку под наброс Сергея Шмелева.
Сохранился и другой тренд из противостояния с Владивостоком, голы с подставления. Михаил Науменков бросил от синей линии, Степан Санников в воздухе перевел шайбу в ворота.
После продолжительного видеопросмотра арбитр Евгений Кочетов постановил, что игры высоко поднятой клюшки не было и шайба легитимна.
«Юлаевцы» в целом сумели сохранить концентрацию и четкость из предыдущего матча, но, как и соперник, поначалу катили где-то на второй передаче. Игра с лидером Востока начиналась уж слишком осторожно.
Два подряд удаления в первом периоде и гол Башкирова встряхнули гостей. Остаток матча команда Николая Заварухина была быстрее, более нацелена на бросок, действовала более слаженно.
Кстати, наставник гостей, уже в третий раз участвует в «Мишкопаде» — в 2019-м его «Сибирь» победила 3:2, а с «Автомобилистом» испортить праздник уже не удается: 2:4 и 2:3ОТ.
Начиная с 25-й минуты уральцы уже опережали хозяев по числу бросков. Сама игра раскрылась, стало меньше борьбы в средней зоне и больше опасности по обе стороны площадки.
Команда Екатеринбурга поначалу довольно активно вбрасывала шайбу в зону Уфы даже тогда, когда те не выстраивали 2-2-1 в средней. Этот вброс не был реакцией — он был организован.
Если борьба за шайбу затягивается, то команда в красном скорее выигрывает за счет подбора. Гости рискованно перенесли плотность из центра на периметр, но «СЮ» использовал это и сделал не одну острую передачу в слот.
Процент эффективных смен в атаке 5 на 5 у «юлаевцев» снова снизился. И это с учетом подавляющего перевеса по вбрасываниям в чужой зоне, что, конечно, сильное достижение, учитывая, что за соперника выступает топ-центр Патрис Кормье.
Зато на сей раз «зелено-белые» наконец сумели нанести бросков по воротам больше, чем мимо. Гостям это не удалось. Если учитывать броски в створ относительно Corsi (всех бросковых попыток 5 на 5), то «юлаевцы» предпочтительнее на 10 с небольшим процентов.
|СЮ
|Автомобилист
|Corsi for (CF)
|47
|78
|CF, %
|37.60%
|62.40%
|Голы 5 на 5
|2
|1
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|17
|27
|PDO, %
|108,06%
|91,94%
|Броски мимо створа
|20
|38
|БВ вообще
|21
|32
|Доля БВ в общем числе бросков
|51,22%
|45,71%
|БВ за минуту в атаке
|1.49
|1.94
|Блокшоты за минуту в защите
|1.15
|0.93
|БВ после ВВбр 5 на 5
|0
|0
|БВ со входа в зону 5 на 5
|4
|4
|Попытки отбора в зоне атаки 5 на 5
|8
|6
|Перехваты в зоне атаки 5 на 5
|2
|3
|Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5
|0
|2
|БВ первой тройки
|8
|2
|БВ защитников
|7
|14
|Пробросы 5 на 5
|1
|6
|ВВбр после пробросов
|5
|2
|Вход 5 на 5
|17
|22
|Брак при входе 5 на 5
|24
|21
|Эффективные попытки входа, %
|41,46%
|51,16%
|Вброс 5 на 5
|1
|8
|Брак при вбросе 5 на 5
|10
|16
|Эффективные попытки вброса, %
|9,09%
|33,33%
|Использование входа 5 на 5, %
|78,85%
|64,18%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|26
|33
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|71
|78
|Эффективные смены в атаке, %
|36,62%
|42,31%
|Вход 5 на 5 с БВ
|8
|16
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|19,51%
|37,21%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|0
|5
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|0,00%
|20,83%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|10
|22
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|10,31%
|19,82%
Во втором периоде «Авто» не стал чаще и опаснее бросать, у них тоже стали проходить передачи в слот, но ключевое — они активно использовали пасы под синюю линию и это упрек хозяевам.
Еще до собственной шайбы Александр Голышев получал подобную передачу, в этом же периоде на 32-й минуте гости выходили 2 в 1. Причем это необязательно длинная диагональ — главное, чтоб принимающий уже разогнался.
Шайба Сергея Широкова — в числе самых неприятных в сезоне. В третьей двадцатиминутке уфимцы в целом хладнокровно оборонялись, но против современного «Авто» забронироваться в обороне в принципе тяжело.
Да, это вполне удалось в меньшинстве, а ведь у гостей вторые по мощности спецбригады КХЛ. Они не делают чего-то экстраординарного, а просто четко и технично разыгрывают 1-3-1.
Широков взял и прокатил от ворот до ворот, по дороге не встретив никакого сопротивления: обыграл Хмелевского, ушел от Кулемина, добыл себе коридор для броска и с кистей бросил под блин Ежова.
У шайбы нет ассистентов, но одноклубники поучаствовали в ней неформально. Два блокшота при игре с пустыми воротами сделали возможным результативное путешествие капитана.
Овертайм продлился одну смену.
Олег Ли, выходя из зоны, сделал Джесси Блэкеру скидку назад. Грубая ошибка, ведь совсем рядом Сергей Шмелев, и Ли его прекрасно видит. Если бы Данил Романцев оставался в зоне защиты, а не уехал под чужую синюю, это еще можно было бы понять.
У Екатеринбурга должны быть претензии и к голкиперу. Игорь Бобков верно выкатил из ворот, сократив угол обстрела, верно выставил ловушку, но не поймал видимую шайбу. Видимо, бросок оказался слишком быстр.
Номер 93 забросил 16-ю шайбу в сезоне (16+15) и третью победную в 42 играх. В четырех прошлых «регулярках» у крайнего нападающего было максимум два победных гола.
До конца гладкого чемпионата 25 матчей. Шмелеву нужно набрать 12 очков, чтобы повторить собственный рекорд результативности: 21+22 за «Сочи» в кампании 20/21.
Еще один личный рекорд может обновить Михаил Науменков. Защитник набрал 7+12 в сезоне 20/21, когда он был обменян из ЦСКА в Уфе. Сейчас на балансе 5+11.
Капитан команды, защитник Григорий Панин, не выходил на площадку со второго периода. Крайний нападающий третьего звена Алексей Пустозеров — с третьего (заменен Глебом Кузьминым). Защитник первой пары Павел Коледов пропустил последние смены.
Согласно нашим данным, у Григория Панина перелом ребер, Алексей Пустозеров испытывал проблемы с мышцей, а Павлу Коледову попала в ногу шайба (вероятно, при блокшоте в третьем периоде).
Сроки восстановления на данный момент неизвестны. Можно предположить, что Панин выбыл на несколько недель. В лазарете остаются крайние нападающие Джошуа Хо-Сэнг и Даниил Скориков и защитник Райан Мерфи.
Резонно ожидать в игре с «Трактором» пару Антипин — Мухамадуллин, ибо они уже выходили вместе. В третьем звене можно не менять Кузьмина, к Науменкову можно поставить Цулыгина или Бирюкова — все решится в день игры.
Защитник прокомментировал встречу с «Автомобилистом», свою собственную игру и календарь КХЛ.
— Хорошая игра, хороший соперник, лидер восточной конференции. Было понятно, что будет тяжелая игра. Хорошо играют с шайбой, хорошо играют в атаке. Играющая команда. Надо было не дать им много играть с шайбой, больше уделить обороне.
— Насколько удалась игра в средней зоне? Голышев забросил после паса под синюю, Широков как будто очень легко прошел всю площадку.
— Да, были где-то моменты, шероховатости. Надо корректировать это.
— «Автомобилист» второй в лиге по большинству.
— Конечно, знали об этом, разбирали их игру. Сегодня неплохо сыграли в меньшинстве. Готовились к этому компоненту.
— Как оцениваете свою собственную игру на данный момент?
— Я выполняю свою роль, которую мне дают, что тут сказать.
— Многие, когда вы переходили в «Салават», ждали от вас подобной результативной игры, что и за «Магнитку». Сейчас у вас роль изменилась?
— Как видите, да, больше играю в обороне.
— В календаре всего одна пауза, она недавно закончилась. Как ощущаете на себе этот календарь?
— Восстанавливаться всегда надо, особенно, когда игр много, они идут за друг другом. Это очень важный момент. Календарь лично для меня неплохой, постоянно в тонусе. Да, где-то есть усталость, но нужно уметь восстанавливаться.
28 декабря 18:30. Трактор — Салават Юлаев
30 декабря 19:00. Авангард — Салават Юлаев
4 января 16:30. Салават Юлаев — Локомотив