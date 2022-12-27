Ассоциация «Промышленность за экологию» может получить статус иноагента

В 360tv.ru рассказали, что о введении РОП в РФ задумались еще в 2010 году. В рамках федерального закона «Об отходах производства и потребления» юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые занимаются производственной деятельностью на территории России или осуществляют импорт товаров, должны обеспечивать выполнение нормативов по утилизации. В зависимости от типа товара эти нормативы колеблются в пределах 10 - 45%, среднее значение составляет 22%. Таким образом, предприятия обязаны утилизировать лишь пятую часть отходов.