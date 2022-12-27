mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Ассоциация «Промышленность за экологию» может получить статус иноагента

Сегодня, 14:59
Фото: pxhere.com
В Российской Федерации несколько лет откладывается изменение системы расширенной ответственности производителей (РОП), которая непосредственно связана с переработкой отходов. Одна из причин отсрочки — вмешательство в данный процесс иностранных предприятий, действующих через организации РФ.

Сотрудники 360tv.ru обратились к Минюсту России, призвав проверить одно из подобных предприятий — ассоциацию «Промышленность за экологию» (РусПЭК) — на предмет принадлежности к иностранным агентам.

 

РусПЭК включает в себя ряд крупных транснациональных компаний, производящих потребительские товары и упаковку. Германские, нидерландские, швейцарские и прочие компании, являющиеся частью РусПЭК, могут представлять интересы своих государств, в настоящий момент настроенных по отношению к РФ достаточно враждебно. 

 

В 360tv.ru рассказали, что о введении РОП в РФ задумались еще в 2010 году. В рамках федерального закона «Об отходах производства и потребления» юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые занимаются производственной деятельностью на территории России или осуществляют импорт товаров, должны обеспечивать выполнение нормативов по утилизации. В зависимости от типа товара эти нормативы колеблются в пределах 10 - 45%, среднее значение составляет 22%. Таким образом, предприятия обязаны утилизировать лишь пятую часть отходов.

 

Российские власти приступили к работе над совершенствованием системы РОП в конце 2019 года. Минприроды внесло предложение о постепенном увеличении норматива для упаковки с 10 - 45 до 100%, а также о повышении ставок экосбора до реальных. Это предложение до сих пор остается на стадии рассмотрения.

 

Например, в июне текущего года в адрес вице-премьера Дмитрия Григоренко 25 ассоциаций производителей и импортеров направили обращение, содержавшее просьбу об отсрочке принятия реформы РОП. Из 25 обратившихся к вице-премьеру предприятий — девятнадцать учреждены и финансируются иностранными компаниями. То есть российская ассоциация работает в интересах иностранных производителей, а для них новая система РОП не представляет экономической выгоды.

 

По словам Рашида Исмаилова, главы Российского экологического общества, в РФ давно наступило время для того, чтобы уделять большее внимание собственному суверенитету, в том числе и природоохранному.

 

Исмаилов заявил, что решения, которые принимают публичные органы власти, часто критикуют в СМИ и популярных Telegram-каналах. Данные заявления, сделанные иностранными экодиссидентами, ведущими предпринимательскую деятельность в РФ, формируют отрицательное общественное мнение о разрабатываемых инициативах. Результатом их действий становятся отсрочки в принятии необходимых законов, рабочий процесс затягивается и тонет в замкнутом цикле бюрократических проволочек.

Подпишитесь
WhatsApp перестанет работать у некоторых жителей Башкирии в 2023 году
Сегодня, 10:32
СМИ сообщили об обысках в компании «Башспирт»
Сегодня, 08:05
Мэр Уфы устроил разнос за простой коммунальной техники во время уборки снега
Сегодня, 07:42
«Мы в самом начале»: Роспотребнадзор сделал важное заявление для жителей Башкирии
Сегодня, 07:31
Стал известен график работы травмпунктов в новогодние праздники в Уфе
Сегодня, 03:53
«Разменная монета?»: жены мобилизованных из Башкирии массово попросили найти их мужей
21 декабря 12:03