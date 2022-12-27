Ассоциация «Промышленность за экологию» может получить статус иноагента

Сотрудники 360tv.ru обратились к Минюсту России, призвав проверить одно из подобных предприятий — ассоциацию «Промышленность за экологию» (РусПЭК) — на предмет принадлежности к иностранным агентам.
РусПЭК включает в себя ряд крупных транснациональных компаний, производящих потребительские товары и упаковку. Германские, нидерландские, швейцарские и прочие компании, являющиеся частью РусПЭК, могут представлять интересы своих государств, в настоящий момент настроенных по отношению к РФ достаточно враждебно.
В 360tv.ru рассказали, что о введении РОП в РФ задумались еще в 2010 году. В рамках федерального закона «Об отходах производства и потребления» юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые занимаются производственной деятельностью на территории России или осуществляют импорт товаров, должны обеспечивать выполнение нормативов по утилизации. В зависимости от типа товара эти нормативы колеблются в пределах 10 - 45%, среднее значение составляет 22%. Таким образом, предприятия обязаны утилизировать лишь пятую часть отходов.
Российские власти приступили к работе над совершенствованием системы РОП в конце 2019 года. Минприроды внесло предложение о постепенном увеличении норматива для упаковки с 10 - 45 до 100%, а также о повышении ставок экосбора до реальных. Это предложение до сих пор остается на стадии рассмотрения.
Например, в июне текущего года в адрес вице-премьера Дмитрия Григоренко 25 ассоциаций производителей и импортеров направили обращение, содержавшее просьбу об отсрочке принятия реформы РОП. Из 25 обратившихся к вице-премьеру предприятий — девятнадцать учреждены и финансируются иностранными компаниями. То есть российская ассоциация работает в интересах иностранных производителей, а для них новая система РОП не представляет экономической выгоды.
По словам Рашида Исмаилова, главы Российского экологического общества, в РФ давно наступило время для того, чтобы уделять большее внимание собственному суверенитету, в том числе и природоохранному.
Исмаилов заявил, что решения, которые принимают публичные органы власти, часто критикуют в СМИ и популярных Telegram-каналах. Данные заявления, сделанные иностранными экодиссидентами, ведущими предпринимательскую деятельность в РФ, формируют отрицательное общественное мнение о разрабатываемых инициативах. Результатом их действий становятся отсрочки в принятии необходимых законов, рабочий процесс затягивается и тонет в замкнутом цикле бюрократических проволочек.