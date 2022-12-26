mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Жители Башкирии вновь сообщают о нападениях бездомных собак

Сегодня, 06:09
Фото: 1MI
В Туймазах, родители, опасаясь нападений беспризорных животных, вынуждены сопровождать детей до школы и обратно
Жительница города Туймазы обратилась к властям с жалобой на бездомных собак. По её словам много беспризорных животных развелось в районе педагогического колледжа, школы № 8, а также общежития АБВ. 
Госдума не поддержала инициативу депутатов из Башкирии по отстрелу бездомных собак
Узнать подробнее
В Башкирии бездомные собаки загрызли ребенка: следователи назвали виновного
Узнать подробнее
Жители Уфы пожаловались на стаю бездомных собак на территории жилых домов
Узнать подробнее
#Азамат Нухов
Подпишитесь
Власти сделали важное заявление о выплатах для участников СВО из Башкирии
Сегодня, 03:33
Сказочный волшебник: репортаж из резиденции Деда Мороза на Набережной в Уфе
Вчера, 10:54
Премьер-министр Башкирии попытался записаться к врачу, но у него не получилось
23 декабря 05:39
Угрозы и работа на износ: в Башкирии врачи пожаловались на невыносимые условия труда
24 декабря 08:39
Мошенничество на набережной: в чем подозревают мэрию Ишимбая
Вчера, 12:52
«Разменная монета?»: жены мобилизованных из Башкирии массово попросили найти их мужей
21 декабря 12:03