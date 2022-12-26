Жители Башкирии вновь сообщают о нападениях бездомных собак
Сегодня, 06:09
Фото: 1MI
В Туймазах, родители, опасаясь нападений беспризорных животных, вынуждены сопровождать детей до школы и обратно
Жительница города Туймазы обратилась к властям с жалобой на бездомных собак. По её словам много беспризорных животных развелось в районе педагогического колледжа, школы № 8, а также общежития АБВ.
Как рассказала Айгульчак, бездомные собаки, сбившись в стаю, нападают на детей и взрослых. Чтобы избежать нападения, родителям приходится провожать и встречать детей из школы. Более того, по словам девушки, собака уже нападала на её ребенка в этом году.
На обращение Айгульчак отреагировали в администрации Туймазинского района, сообщив, что мероприятия по отлову бездомных животных выполняются в объемах предоставляемых субвенций на реализацию соответствующих государственных полномочий. Отмечается, что на данный момент средства, выделенные на эти цели из бюджета, полностью освоены. Проведение вышеуказанных полномочий в 2022 году будет возможно в при выделении дополнительного финансирования
Отметим, что это не первый раз, когда жители республики жалуются на стаи бездомных собак. Так, несколькими днями ранее собака укусила ребенка в городе Нефтекамск. По данному факту проверку проводит региональный следственный комитет.
Также волна нападений бездомных животных прошла в Башкирии в начале года. В январе этого года на ребенка напала стая из девяти собак. Позднее региональные власти заявили об увеличении случаев нападения собак с желтыми бирками.