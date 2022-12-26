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В Уфе изменится режим работы поликлиник

Сегодня, 08:35

Опубликован график работы поликлиник в Башкирии на новогодних каникулах

Учреждения будут принимать пациентов по сокращенному графику.

Все учреждения амбулаторно-поликлинического звена будут открыты с 8:00 до 17:00 31 декабря 2022 года, а также с 1 по 8 января 2023 года. Они будут принимать больных, а также обслуживать вызовы на дом.

Отпуск лекарственных препаратов и обезболивающих льготникам продолжат вести аптеки Башфармации. Они будут работать по своим графикам со 2 по 7 января.

В республике продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Прививку сделать можно 31 декабря 2022 года, а затем — со 2 по 7 января 2023 года, с 8:00 до 17:00.

Со 2 по 6 января можно будет пройти профилактические осмотры и диспансеризацию.

Контакт-центр Минздрава (122, добавочный 2) возобновит прием звонков с 4 января.

Служба скорой помощи и стационары работают в круглосуточном режиме.

#Общество#2#Наталья Балыкова
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