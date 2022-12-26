В ФОМС рассказали о получении цифрового полиса ОМС

Штрихкод – это уникальная последовательность символов, которая присваивается сведениям о застрахованном лице в едином регистре застрахованных лиц. Сообщается, что получить электронный полис могут все граждане РФ, кроме военнослужащих и приравненных к ним лиц. Полисы доступны также иностранцам и лицам, не имеющим гражданства, беженцам и вынужденным переселенцам из входящих в ЕАЭС стран. Для этого им потребуется регистрация в соответствующих инстанциях.
Из-за введения цифровых полисов были утверждены новые правила персонифицированного учета в системе ОМС. Теперь данные о застрахованных собраны в ЕРЗ. Таким образом, исключается дублирование информации, ускоряется скорость обмена данными, упрощается оформление документов.
Если человек застрахован в системе обязательного медстрахования и у него имеется бумажный или пластиковый полис, то цифровой полис формируется автоматически. Отдельного оформления он требует только если человек впервые регистрируется в системе ОМС, например, если это новорожденный или получающий российское гражданство. Новые пластиковые или бумажные полисы выдаваться не будут, но ранее выданные продолжают работать.
Что касается младенцев, то их данные с декабря 2022-го автоматически вносятся в ЕРЗ на основании свидетельства о рождении, выданного органами ЗАГС. При этом родители должны будут сами выбрать организацию.
Гражданам РФ полис ОМС выдается на бессрочной основе и номер его не меняется. ЕСли изменяются персональные данные, то следует сообщить об этом в страховую медструктуру в течение месяца.
Цифровой полис ОМС можно оформить в личном кабинете на едином портале государственных услуг. После чего он сохраняется на компьютере или смартфоне. Помимо этого, можно получить выписку из ЕРЗ с данными полиса и штрихкодом, она выдается по запросу в страховой медицинской организации.