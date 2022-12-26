В ФОМС рассказали о получении цифрового полиса ОМС

Штрихкод – это уникальная последовательность символов, которая присваивается сведениям о застрахованном лице в едином регистре застрахованных лиц. Сообщается, что получить электронный полис могут все граждане РФ, кроме военнослужащих и приравненных к ним лиц. Полисы доступны также иностранцам и лицам, не имеющим гражданства, беженцам и вынужденным переселенцам из входящих в ЕАЭС стран. Для этого им потребуется регистрация в соответствующих инстанциях.