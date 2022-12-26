В Башкирии на улице было найдено тело 17-летней девочки

Сегодня, 26 декабря утром в селе Дуван-Мечетлино Мечетлинского района на улице было найдено тело 17-летней девочки с признаками охлаждения.
Как сообщает пресс-служба СК Башкирии, девочка была обнаружена в верхней одежде и без видимых телесных повреждений недалеко от ворот дома, в котором проживала вместе с семьей. Предполагается, что она могла замерзнуть, когда возвращалась ночью домой.
Так, следователями назначена судебно-медицинская экспертиза, также исследуются жилищно-бытовые и социальные условия проживания семьи, опрашиваются родители, другие члены семьи и очевидцы.
Кроме того, проверку по факту смерти девочки организована и прокуратура Башкирии. В частности, надзорное ведомство проверит «соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, даст оценку деятельности органов опеки и попечительства, а также исполнению родительских обязанностей».