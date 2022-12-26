В Башкирии на улице было найдено тело 17-летней девочки

Как сообщает пресс-служба СК Башкирии, девочка была обнаружена в верхней одежде и без видимых телесных повреждений недалеко от ворот дома, в котором проживала вместе с семьей. Предполагается, что она могла замерзнуть, когда возвращалась ночью домой.