Убийца Гейдарова получил 16 лет колонии

Данными поделилось ТАСС, которое ссылается на представителей столичной прокуратуры.
Султанова признали виновным в убийстве, совершенном из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору, — информирует Russian.rt.com.
Кроме того, доказана его вина в незаконном обороте оружия и боеприпасов и в применении фальшивых документов, удостоверяющих личность.
В апреле прошлого года в СМИ появилась информация, о том, что неизвестным был застрелен клиент фитнес-клуба на Авиационной улице в столице РФ. Совершивший выстрел мужчина скрылся с места убийства.
Позже выяснилось, что жертвой оказался криминальный авторитет, известный по прозвищу Альберт Рыжий.