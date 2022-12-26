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Убийца Гейдарова получил 16 лет колонии

Сегодня, 18:50
Виновный в убийстве криминального авторитета Альберта Гейдарова (Рыжего) по решению суда получил 16 лет колонии строгого режима. Кроме того, Матлабу Султанову предъявлен ряд других обвинений.

Данными поделилось ТАСС, которое ссылается на представителей столичной прокуратуры.

Султанова признали виновным в убийстве, совершенном из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору, — информирует Russian.rt.com.

Кроме того, доказана его вина в незаконном обороте оружия и боеприпасов и в применении фальшивых документов, удостоверяющих личность. 

В апреле прошлого года в СМИ появилась информация, о том, что неизвестным был застрелен клиент фитнес-клуба на Авиационной улице в столице РФ. Совершивший выстрел мужчина скрылся с места убийства.

Позже выяснилось, что жертвой оказался криминальный авторитет, известный по прозвищу Альберт Рыжий.

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