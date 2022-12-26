«Стоит опасаться»: правозащитница Ева Меркачева о росте арестов

Между тем, работа правозащитных организаций в 2022 году стала сложнее, так как этот период был сам тяжелый. Однако если организация имеет свою тематику и бьет в одну точку, то в этом году «чего-то можно было достичь». Следующий год, по мнению Меркачевой, будет зависеть от того, как будут обстоять дела со специальной военной операцией.