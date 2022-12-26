Школьный автобус с 20 детьми столкнулся с маршрутным «Нефазом»

«По прибытию оперативной группы МЧС России к месту происшествия установлено, что произошло касательное дорожно-транспортное происшествие. В салоне школьного автобуса ПАЗ находился 21 человек, в том числе 20 детей, в маршрутном автобусе НеФАЗ пассажиров не было», — говорится в пресс-релизе.