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Школьный автобус с 20 детьми столкнулся с маршрутным «Нефазом»

Сегодня, 04:16
Фото: ГУ МЧС по Башкирии

В Уфимском районе столкнулись школьный и пассажирский автобус

При инциденте никто не пострадал, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

Сообщение об аварии на улице Медовая в поселке Новобулгаково поступило утром в понедельник, 26 декабря. Известно, что столкнулись школьный ПАЗ и «Нефаз», следовавший по маршруту № 110.

«По прибытию оперативной группы МЧС России к месту происшествия установлено, что произошло касательное дорожно-транспортное происшествие. В салоне школьного автобуса ПАЗ находился 21 человек, в том числе 20 детей, в маршрутном автобусе НеФАЗ пассажиров не было», — говорится в пресс-релизе.

При инциденте никто не пострадал. Администрация района выделила другой автобус для доставки детей в сельскую школу.

 

#Наталья Балыкова#Происшествия#2
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