В конце рабочего дня Уфу сковали десятибалльные пробки

Наиболее сложная ситуация на улицах Заки Валиди, Цюрупы, Воровского, Менделеева, Кирова, Айской, Революционной, Комсомольской, Рихарда Зорге, 50 лет СССР, Уфимском шоссе, Пугачева, а также на проспектах Салавата Юлаева и Октября.