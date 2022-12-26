mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В конце рабочего дня Уфу сковали десятибалльные пробки

Сегодня, 13:42
Фото: скриншот с Яндекс.карты.
Об этом сообщают данные сервиса Яндекс.карты.

К вечеру 26 декабря в Уфе зафиксированы десятибалльные пробки. Так, согласно данным сервиса Яндекс.карты, «красным» и «бордовым» окрашены практически все улицы.

Наиболее сложная ситуация на улицах Заки Валиди, Цюрупы, Воровского, Менделеева, Кирова, Айской, Революционной, Комсомольской, Рихарда Зорге, 50 лет СССР, Уфимском шоссе, Пугачева, а также на проспектах Салавата Юлаева и Октября.

По данным сервиса 2gis в Уфе ситуация на дорогах оценивается в 9 баллов. Автомобилисты тем временем сообщают, что пешком до пункта назначения дойдут гораздо быстрее.

— Хочется бросить машину и пойти пешком. Быстрее дойду, — пишет пользователь на улице Бакалинской. 

#Элина Сайфранова
Подпишитесь
Особый режим вводится в Башкирии на новогодние каникулы
Сегодня, 08:00
Сказочный волшебник: репортаж из резиденции Деда Мороза на Набережной в Уфе
Вчера, 10:54
Хабиров устроил разнос Марзаеву и главе минтранса за ситуацию с автобусами под Уфой
Сегодня, 08:03
Угрозы и работа на износ: в Башкирии врачи пожаловались на невыносимые условия труда
24 декабря 08:39
Мошенничество на набережной: в чем подозревают мэрию Ишимбая
Вчера, 12:52
«Разменная монета?»: жены мобилизованных из Башкирии массово попросили найти их мужей
21 декабря 12:03