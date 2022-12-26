В конце рабочего дня Уфу сковали десятибалльные пробки

К вечеру 26 декабря в Уфе зафиксированы десятибалльные пробки. Так, согласно данным сервиса Яндекс.карты, «красным» и «бордовым» окрашены практически все улицы.
Наиболее сложная ситуация на улицах Заки Валиди, Цюрупы, Воровского, Менделеева, Кирова, Айской, Революционной, Комсомольской, Рихарда Зорге, 50 лет СССР, Уфимском шоссе, Пугачева, а также на проспектах Салавата Юлаева и Октября.
По данным сервиса 2gis в Уфе ситуация на дорогах оценивается в 9 баллов. Автомобилисты тем временем сообщают, что пешком до пункта назначения дойдут гораздо быстрее.
— Хочется бросить машину и пойти пешком. Быстрее дойду, — пишет пользователь на улице Бакалинской.