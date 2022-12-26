«Ростелеком»: «Технологии возможностей» — на благо клиентов

— Слоган «Ростелекома» — «Технологии возможностей». Это не только про скорость и надежность телекоммуникационных каналов, но и про наши ценности — с помощью цифровых продуктов и услуг делать жизнь людей лучше. У клиентов компании, где бы они ни жили, должен быть качественный доступ во всемирную сеть. Проведенная модернизация позволила увеличить пропускную способность сети, чтобы даже в отдаленных селах больше граждан могли активно пользоваться проводным интернетом на максимально возможных скоростях.