«Ростелеком»: «Технологии возможностей» — на благо клиентов

Рассказывает директор по работе с массовым сегментом «Башинформсвязи» группы компаний «Ростелеком» Сергей Чирков.
— Компания провела масштабную модернизацию сети на территории Башкортостана. Какова главная цель этого проекта?
— Слоган «Ростелекома» — «Технологии возможностей». Это не только про скорость и надежность телекоммуникационных каналов, но и про наши ценности — с помощью цифровых продуктов и услуг делать жизнь людей лучше. У клиентов компании, где бы они ни жили, должен быть качественный доступ во всемирную сеть. Проведенная модернизация позволила увеличить пропускную способность сети, чтобы даже в отдаленных селах больше граждан могли активно пользоваться проводным интернетом на максимально возможных скоростях.
Кроме того, у нового оборудования выше отказоустойчивость. Сегодня среднестатистический клиент «Ростелекома» остается без интернета из-за технических проблем всего четыре минуты в году! Ради такой надежности сети мы и обновили нашу инфраструктуру по всей республике.
— Что получат от модернизации пользователи?
— Смотреть фильмы и играть в игры станет еще комфортней. Скорость доступа высокая даже в так называемые часы пиковой нагрузки, когда в сеть выходит максимальное количество пользователей, — трафика хватает на всех.
— Кстати, о фильмах. Видеосервис Wink от «Ростелекома» неуклонно набирает популярность. Скоро Новый год и зимние каникулы. Что посоветуете посмотреть в свободное время?
— Лично я рекомендовал бы «Револьвер», «Охотники за головами», «На гребне волны», «Господин Никто», «Город бога», «Малышка на миллион». Для семейного просмотра — «Семьянин», «Один дома». Но это мой выбор. Wink, в коллекции которого более 50 000 фильмов, эпизодов и сериалов, способен удовлетворить самые разные вкусы.
К тому же видеосервис предлагает уникальную фишку для любителей платного контента: если зритель приобрел фильм, но он ему не понравился, у пользователя есть 20 минут от начала кино, чтобы поменять его на другое.
Интересно, что в городах Wink пользуются около 60 процентов клиентов, а в районах, где много частных домов, — более 70 процентов. Значит, онлайн-платформа помогает организовать качественный досуг людям, живущим там, где немного развлечений, нет театров и кино.
— Видеосервис Wink — собственная разработка «Ростелекома»?
— Да, это продукт компании. И далеко не единственный. Например, цифровые платформы для многоквартирных домов «Ростелеком. Ключ» и жилых помещений «Умный дом» в этом году Минцифры России включило в реестр отечественного программного обеспечения.
Более трети пользователей проводного интернета в стране — клиенты «Ростелекома», и мы предлагаем им самостоятельно разработанные цифровые продукты, за качество которых отвечаем полностью.
Мы также предоставляем в одном пакете подписки на пять популярных онлайн-кинотеатров, домашний интернет и интерактивное ТВ — по одной цене.
У провайдера много различных разработок и цифровых решений, и все они — на благо клиентов.
ПАО «Башинформсвязь» LjN8Jt31P