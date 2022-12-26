Разнос чиновников, особый режим в Башкирии на каникулах и новый советник главы

Хабиров устроил разнос Марзаеву и главе минтранса за ситуацию с автобусами под Уфой. Разобраться в данной ситуации чиновникам было поручено до 17 января — на эту дату назначено выступление с докладом по ситуации. Глава республики отдельно отметил, что ждет деятельных предложений по данному вопросу.