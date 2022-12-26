Разнос чиновников, особый режим в Башкирии на каникулах и новый советник главы

Глава Башкирии порекомендовал начальнику Контрольного управления главы РБ Александру Линкевичу «чаще ходить в церковь». Он объяснил, что это необходимо для исполнения служебных обязанностей, так как эта должность, по словам главы, «предполагает столько людской злобы».
Хабиров устроил разнос Марзаеву и главе минтранса за ситуацию с автобусами под Уфой. Разобраться в данной ситуации чиновникам было поручено до 17 января — на эту дату назначено выступление с докладом по ситуации. Глава республики отдельно отметил, что ждет деятельных предложений по данному вопросу.
В Башкирии продукты для новогоднего стола подорожали на 10,8%. В расчете учитывались такие традиционные блюда как пельмени, салаты оливье и сельдь под шубой, а также красную икру, хлеб, сыр, апельсины, шоколадные конфеты и фруктовый сок.
Особый режим вводится в Башкирии на новогодние каникулы. Глава республиканского Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров предложил ввести особый противопожарный режим с 31 декабря 2022 по 10 января 2023 года. Данная мера позволит сократить количество пожаров, полагает чиновник.
Глава Башкирии назначил Артура Юмагужина своим новым советником. Юмагужин — полковник в отставке, ветеран боевых действий на Северном Кавказе. Юмагужин ранее выступил инициатором формирования третьего батальона имени Салавата Юлаева.
Поддерживать связь он будет прежде всего со сформированным в республики батальоном, отметил Хабиров.