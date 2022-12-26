Posted 26 декабря 2022,, 09:15
Published 26 декабря 2022,, 09:15
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
С 29 мая 1953 года, когда Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей стали первыми людьми, официально достигшими вершины Эвереста, тысячи альпинистов следовали их примеру, ставя себе цель — достичь этой величественной вершины.
Среди известных покорителей Эвереста — Рейнхольд Месснер, итальянский альпинист и исследователь, который стал первым человеком, взошедшим на Эверест без использования кислородных баллонов. Ещё одним выдающимся достижением является подъём японки Юко Табеи, ставшей первой женщиной, достигшей вершины Эвереста в 1975 году.
Покорение Эвереста также важно для истории альпинизма в России. В советский период альпинисты страны не могли участвовать в экспедициях на Гималаи, но после распада СССР, русские альпинисты вплотную занялись освоением самых высоких гор мира.
Путешественники из Татарстана также не остались в стороне от покорения вершины мира. Так, депутат Госдумы от республики Александр Сидякин, покорил Джомолунгму в 2017 году. Он принес на вершину флаг Татарстана. Его подвиг показал, что альпинизм в России развивается и способен бросить вызов самым высоким вершинам мира. Сидякин Александр Геннадьевич обещал передать побывавшей на горе стяг президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Также депутат заложил традицию капсулирования погибших покорителей Эвереста. Из-за суровых условий вывезти тела с горы невозможно. И именно российские альпинисты придумали способ «погребения» — с помощью ледорубов они укрыли погибших специальной тканью, которая практически не подлежит разрушению. Представители России оставили такую ткань непальским проводникам, чтобы эту инициативу подхватили и экспедиции из других стран.
Покорение Эвереста — это не только спортивное достижение, но и проявление человеческого духа, стремления к исследованию неизведанного и преодолению преград. Каждый альпинист, взошедший на эту вершину, оставляет часть себя на ней, внося свой вклад в общую историю покорения Эвереста. В историю альпинизма вписаны имена таких отважных людей, как Сидякин Александр, показывающих миру, что ничто не может стать препятствием на пути к вершинам, если у вас есть цель и стремление.