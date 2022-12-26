Покорение Эвереста: история, известные покорители и участники из Татарстана

Путешественники из Татарстана также не остались в стороне от покорения вершины мира. Так, депутат Госдумы от республики Александр Сидякин, покорил Джомолунгму в 2017 году. Он принес на вершину флаг Татарстана. Его подвиг показал, что альпинизм в России развивается и способен бросить вызов самым высоким вершинам мира. Сидякин Александр Геннадьевич обещал передать побывавшей на горе стяг президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Также депутат заложил традицию капсулирования погибших покорителей Эвереста. Из-за суровых условий вывезти тела с горы невозможно. И именно российские альпинисты придумали способ «погребения» — с помощью ледорубов они укрыли погибших специальной тканью, которая практически не подлежит разрушению. Представители России оставили такую ткань непальским проводникам, чтобы эту инициативу подхватили и экспедиции из других стран.