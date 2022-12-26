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Хабиров посмертно наградил отца из Башкирии, спасшего двоих детей из пожара

Сегодня, 07:43
Фото: 1MI
Мужчина спас двоих сыновей и отправился на спасение остальных, но сам задохнулся и погиб в пожаре, унесшем жизни семи человек

Глава республики Радий Хабиров распорядился посмертно наградить медалью… отца, спасшего двоих сыновей из пожара в Стерлитамаке.

Многодетного отца, ценой своей жизни спасшего двоих сыновей из огня, наградили посмертно. В пожаре погибли пятеро детей и их родители. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве республики сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Руководитель региона также обратился к главе администрации Стерлитамакского района с просьбой уделить особое внимание помощи двум выжившим детям, опекунство над которыми, в настоящий момент оформляет их сестра.

Напомним, трагедия произошла в деревне Матвеевка в Стерлитамакском районе республики. Горел двухквартирный дом по улице Молодежная. В ходе тушения были найдены и тела семерых погибших, пятеро из которых дети. Врачам скорой помощи, к сожалению, осталось лишь констатировать их гибель.

Позднее в Следственном комитете республики назвали предварительную причину пожара. По мнению следователей, причиной возникновения пожара могла стать неисправная электропроводка в доме.

 

#Общество#Азамат Нухов
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