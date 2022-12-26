Хабиров посмертно наградил отца из Башкирии, спасшего двоих детей из пожара

Напомним, трагедия произошла в деревне Матвеевка в Стерлитамакском районе республики. Горел двухквартирный дом по улице Молодежная. В ходе тушения были найдены и тела семерых погибших, пятеро из которых дети. Врачам скорой помощи, к сожалению, осталось лишь констатировать их гибель.