Хабиров посмертно наградил отца из Башкирии, спасшего двоих детей из пожара

Глава республики Радий Хабиров распорядился посмертно наградить медалью… отца, спасшего двоих сыновей из пожара в Стерлитамаке.
Многодетного отца, ценой своей жизни спасшего двоих сыновей из огня, наградили посмертно. В пожаре погибли пятеро детей и их родители. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве республики сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
Руководитель региона также обратился к главе администрации Стерлитамакского района с просьбой уделить особое внимание помощи двум выжившим детям, опекунство над которыми, в настоящий момент оформляет их сестра.
Напомним, трагедия произошла в деревне Матвеевка в Стерлитамакском районе республики. Горел двухквартирный дом по улице Молодежная. В ходе тушения были найдены и тела семерых погибших, пятеро из которых дети. Врачам скорой помощи, к сожалению, осталось лишь констатировать их гибель.
Позднее в Следственном комитете республики назвали предварительную причину пожара. По мнению следователей, причиной возникновения пожара могла стать неисправная электропроводка в доме.