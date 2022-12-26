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Модульбанк предложил клиентам бесплатную аналитику по продажам на OZON

Сегодня, 06:58
Модульбанк проинформировал о запуске бесплатной аналитики продаж на маркетплейсе OZON, разработанной на базе ранее появившегося продукта “МаркетМетрика”.

Представители Модульбанка сообщили, что предприниматели получили возможность оценивать складывающиеся на рынке ситуации, анализировать статистику продаж конкурентов на маркетплейсах, а также делать прогнозы по продажам товаров на Wildberries и OZON, пишет newsnn.ru

Сервис доступен в личных кабинетах клиентов Модульбанка. Аналитика основывается на алгоритмах AML Technology и представляет собой одну из услуг в рамках тарифов для селлеров маркетплейсов. До конца уходящего года услуга будет бесплатной.

“МаркетМетрика” позволяет клиентам банка видеть статистику продаж на маркетплейсах: по товарным категориям, датам и периодам, конкретным брендам и продавцам, а также по отдельным наименованиям продукции.  

Предприниматели могут оценивать средние цены на рынке, получая представление о том, какой товар торгуется активнее другого и по какой цене он будет реализован быстрее. Продавцы имеют возможность наблюдать за изменениями спроса в разные сезоны, а также за другими селлерами и брендами. Проект ориентирован на то, чтобы бизнесмены могли выстраивать более грамотные стратегии на маркетплейсах и повышать объемы своих продаж.

“МаркетМетрика – один из наших первых продуктов для продавцов на маркетплейсах. Мы запустили его летом 2021 года и с тех пор постоянно развиваем, — проинформировал член правления Модульбанка Павел Семенов. – Сервис будет полезен предпринимателям с любыми оборотами – от новичков до опытных продавцов. И, в отличие от подобных решений на рынке, сейчас он доступен бесплатно в рамках наших тарифов для селлеров».

В предыдущем месяце Модульбанк сообщил, что переформатировал свои продукты для продавцов маркетплейсов в линейку спецтарифов, куда входят выгодные сервисы и условия, направленные на экономию на операционных расходах, повышение рентабельности и эффективное развитие торговой площадки.

В спецтарифы включены такие услуги банка, как бесплатный вывод прибыли на свой счет и возможность осуществлять расчеты с контрагентами в валютах ОАЭ, государств СНГ и Турции, а также в евро, юанях и долларах.

Предусматривается, кроме того, доступ предпринимателей к нефинансовым услугам: аналитическому сервису и центру дизайна, где работают специалисты по созданию товарных карточек с последующей их оптимизацией и анализом.

Тарифы предусматривают также оказание клиентам помощи с закупками в Узбекистане, Киргизии, Турции и КНР. В процессе работы на маркетплейсах бизнесмены могут рассчитывать на помощь со стороны профессиональных опытных бухгалтеров, на услуги логистического характера и поддержку при сертификации товаров. Продавцы могут пройти образовательные курсы и получить услуги персонального менеджера.

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