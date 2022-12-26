Модульбанк предложил клиентам бесплатную аналитику по продажам на OZON

Представители Модульбанка сообщили, что предприниматели получили возможность оценивать складывающиеся на рынке ситуации, анализировать статистику продаж конкурентов на маркетплейсах, а также делать прогнозы по продажам товаров на Wildberries и OZON, пишет newsnn.ru.
Сервис доступен в личных кабинетах клиентов Модульбанка. Аналитика основывается на алгоритмах AML Technology и представляет собой одну из услуг в рамках тарифов для селлеров маркетплейсов. До конца уходящего года услуга будет бесплатной.
“МаркетМетрика” позволяет клиентам банка видеть статистику продаж на маркетплейсах: по товарным категориям, датам и периодам, конкретным брендам и продавцам, а также по отдельным наименованиям продукции.
Предприниматели могут оценивать средние цены на рынке, получая представление о том, какой товар торгуется активнее другого и по какой цене он будет реализован быстрее. Продавцы имеют возможность наблюдать за изменениями спроса в разные сезоны, а также за другими селлерами и брендами. Проект ориентирован на то, чтобы бизнесмены могли выстраивать более грамотные стратегии на маркетплейсах и повышать объемы своих продаж.
“МаркетМетрика – один из наших первых продуктов для продавцов на маркетплейсах. Мы запустили его летом 2021 года и с тех пор постоянно развиваем, — проинформировал член правления Модульбанка Павел Семенов. – Сервис будет полезен предпринимателям с любыми оборотами – от новичков до опытных продавцов. И, в отличие от подобных решений на рынке, сейчас он доступен бесплатно в рамках наших тарифов для селлеров».
В предыдущем месяце Модульбанк сообщил, что переформатировал свои продукты для продавцов маркетплейсов в линейку спецтарифов, куда входят выгодные сервисы и условия, направленные на экономию на операционных расходах, повышение рентабельности и эффективное развитие торговой площадки.
В спецтарифы включены такие услуги банка, как бесплатный вывод прибыли на свой счет и возможность осуществлять расчеты с контрагентами в валютах ОАЭ, государств СНГ и Турции, а также в евро, юанях и долларах.
Предусматривается, кроме того, доступ предпринимателей к нефинансовым услугам: аналитическому сервису и центру дизайна, где работают специалисты по созданию товарных карточек с последующей их оптимизацией и анализом.
Тарифы предусматривают также оказание клиентам помощи с закупками в Узбекистане, Киргизии, Турции и КНР. В процессе работы на маркетплейсах бизнесмены могут рассчитывать на помощь со стороны профессиональных опытных бухгалтеров, на услуги логистического характера и поддержку при сертификации товаров. Продавцы могут пройти образовательные курсы и получить услуги персонального менеджера.