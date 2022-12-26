Модульбанк предложил клиентам бесплатную аналитику по продажам на OZON

Предприниматели могут оценивать средние цены на рынке, получая представление о том, какой товар торгуется активнее другого и по какой цене он будет реализован быстрее. Продавцы имеют возможность наблюдать за изменениями спроса в разные сезоны, а также за другими селлерами и брендами. Проект ориентирован на то, чтобы бизнесмены могли выстраивать более грамотные стратегии на маркетплейсах и повышать объемы своих продаж.