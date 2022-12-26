Мнение экспертов: продажа «Интеко» говорит о тренде на развитие рынка недвижимости

Отметим, что в состав сделки вошли активы «Интеко» в Москве и Ростове-на-Дону, в т. ч. 9 жилых проектов общей площадью 1,4 млн кв. метров в стадии проектирования и строительства. Эксперты считают, что в текущем году это крупнейшая сделка на рынке, крайне значимая и показательная: если девелоперы приобретают такие компании за такую цену, то это сигнал рынку — в него верят, все ожидают, что стратегически он все равно будет расти. Вместе с этим дополнительным преимуществом для покупателя стало продление льготной ипотеки до 1 июля 2024 года.

Профессиональная команда

По словам руководителя комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое РФ Рифата Рузилевича Гарипова, продажа «Интеко» стала хорошим примером успешного менеджмента, благодаря которому в компании удалось оптимизировать бизнес-процессы и за четыре года вывести из преддефолтного состояния.

— Как руководитель комиссии по проектному финансированию, могу сказать, что для кредитных организаций крайне важно соответствие стандартам и регламентам финансовой отчетности, которые удалось внедрить в «Интеко». Эта сделка стала закономерным результатом эффективного управления компанией в последние годы, — сказал Гарипов.

Также эксперты отметили, что продать «Интеко» по столь высокой цене удалось в том числе благодаря тому, что менеджмент полностью реструктуризировал компанию. При этом покупка оценивается рентабельной «в любом случае», то есть не говоря об имеющихся земельных активах, подходящих для дорогих проектов. Девелопер «Sminex», который специализируется на строительстве элитной недвижимости в Москве, после покупки «Интеко» расширяет линейку своего присутствия и теперь становится «гигантом в сегментах бизнес, премиум и элит».

Напомним, «Интеко» основана в 1991 году супругой экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной и продана ею в 2011 году. Основным покупателем девелопера стал совладелец Бинбанка Микаил Шишханов, 5% компании получил Сбербанк. Вскоре контроль над активом через Фонд консолидации банковского сектора был передан «Трасту». Банк управляет девелопером с 2018 года. Выручка «Интеко» за 2021 год составила 60,4 млрд руб.