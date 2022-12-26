Лучшие спортивные комментаторы получили премии «Голос спорта» при поддержке «СИБУР»

Сотрудники компании «СИБУР» организовали в разных городах страны мастер-классы для желающих стать спортивными комментаторами.
В мероприятии на Лужнецкой набережной приняли участие лучшие спортивные комментаторы страны, которые освещали в уходящем году крупнейшие спортивные состязания, в том числе зимние Олимпийские игры, проходившие в Пекине, и чемпионат мира по футболу, завершившийся неделю тому назад в Катаре, пишет sovsport.ru.
Руководитель РАСК Геннадий Орлов поблагодарил главу ОКР Станислава Позднякова за поддержку идеи создания ассоциации пять лет тому назад. По словам Орлова, в ближайшее время в России создадут академию комментаторского искусства.
Дмитрию Губерниеву и Александру Легкову вручили премии «Лучший комментатор ХХIV Олимпийских зимних игр 2022 года в г. Пекине» имени Алексея Буркова. Супруге олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Татьяне передали статуэтку в виде наушников с микрофоном. Губерниев записал видеообращение из Рязани — сейчас он работает там на соревнованиях по биатлону.
Комментатор «Матч ТВ» Кирилл Земсков удостоен премии имени Юрия Розанова «Новый голос спорта». К 100-летнему юбилею Николая Озерова, являющегося основоположником профессии телевизионного спортивного комментатора, РАСК учредила спецприз. Его получили Геннадий Орлов и бронзовый призер Олимпийских игр по футболу Евгений Ловчев.
Столичный ФК «Динамо» в апреле 2023 года отметит свой 100-летний юбилей. Клуб учредил по этому случаю спецприз «На все 100!», и его вручили Дмитрию Дерунцу и Илье Шелогурову.
Премия имени Евгения Майорова «Лучший репортаж» досталась Сергею Шипову. Партнеры РАСК в свою очередь вручили адресные премии спортивным комментаторам Александру Ткачеву и Григорию Твалтвадзе.
Онлайн-проект «Сильные фигуры» и популярный информационный портал «Чемпионат.com» получили премии имени Наума Дымарского за серьезный вклад в развитие отечественного спорта «Чемпион».
Дмитрий Шнякин стал лучшим комментатором чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре и был удостоен премии имени Владимира Перетурина.
В уходящем году РАСК впервые в истории премии отметила комментаторов-новичков из всех регионов РФ. При поддержке одного из лидеров нефтегазохимической отрасли — компании «СИБУР» — для начинающих комментаторов была учреждена премия, получившая название «Голос спорта — СИБУР».
В номинации «Народный голос спорта» победил Владимир Стогниенко, а Борису Аболину из Екатеринбурга вручили премию имени Александра Иваницкого «Голос спорта — страна».