Лучшие спортивные комментаторы получили премии «Голос спорта» при поддержке «СИБУР»

В мероприятии на Лужнецкой набережной приняли участие лучшие спортивные комментаторы страны, которые освещали в уходящем году крупнейшие спортивные состязания, в том числе зимние Олимпийские игры, проходившие в Пекине, и чемпионат мира по футболу, завершившийся неделю тому назад в Катаре, пишет sovsport.ru.