«ЛитРес» и «Ростелеком» провели предновогодний опрос читателей

Если говорить об экранизациях, то на первом месте — фильмы о Гарри Поттере (16,1%), снятые по мотивам книг Джоан Роулинг. Следом идет киноадаптация истории «Морозко» (14,5%), поставленная Александром Роу в 1964 году по русской народной сказке. Фильм снискал славу не только у отечественных, но и зарубежных зрителей, и был удостоен главного приза «Лев святого Марка» на XVII Международном кинофестивале в Венеции. На третьем месте — культовая советская музыкальная комедия «Чародеи» (13,2%), во многом вдохновленная повестью братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Замыкают топ-5 «Вечера на хуторе близ Диканьки» (7,8%) — экранизация одноименного произведения Николая Гоголя, а также уже упомянутые «Двенадцать месяцев» по мотивам сказки Самуила Маршака. В первую десятку также вошли «Зима в Простоквашино», «Щелкунчик и Крысиный король», «Гринч», «Рождественская история», «Чарли и шоколадная фабрика».