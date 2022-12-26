Командир третьего добровольческого батальона Башкирии получил новое назначение

Юмагужин — полковник в отставке, ветеран боевых действий на Северном Кавказе. Глава Башкирии отметил, что он уже получил известность в правительстве благодаря инициативе о создании третьего батальона. Поддерживать связь он будет прежде всего со сформированным в республики батальоном, отметил Хабиров.