Итоги 2022: самые громкие аресты года и новые «модные» преступления

Судей не придётся упрашивать стать построже: на протяжении всего 2022 года они, как и законодатели, будто идет по пути закручивания гаек. У подозреваемых почти нет шансов на время судебного разбирательства не попасть под стражу. Если обвинение требует ограничить подсудимому свободу, «чтобы он никуда не уехал и не оказывал влияния на следствие», то человек почти наверняка отправится в СИЗО. Отпускать под домашний арест или под залог даже при рассмотрении преступлений небольшой тяжести у нас не принято. В первом полугодии 2021 года домашний арест как меру пресечения суд избрал относительно 4,21% удовлетворённых ходатайств, а в первом полугодии 2022-го еще реже - лишь 3,67%. Про залог судьи и вовсе забыли. В первом полугодии 2021 года под залог отпускали в 0,08% случаев, а за аналогичный период 2022 года – только 0,05%. Всего 21 человек был удостоен права быть отпущенным под залог.