Хабиров поручил главе Минздрава работать 31 декабря из-за роста заболевших

«Меня волнует организация первичной медицинской помощи и стационарная помощь для тех, кому она требуется», — подчеркнул Радий Хабиров.
Глава региона уточнил, что его беспокоит рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. Мест в стационарах пока достаточно, а лечебная сеть готова быстро развернуть дополнительные койки, заверил глава Минздрава Айрат Рахматуллин. Тем не менее Хабиров попросил его оставаться на работе и контролировать ситуацию.
«Вы — министр здравоохранения большой республики. Поработайте, пожалуйста, в эти выходные. 31 декабря отметите с семьей — и на службу. На работе сидеть не надо, отрабатывайте этот вопрос. Проедьте, посмотрите, — поручил глава республики.