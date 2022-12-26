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Хабиров поручил главе Минздрава работать 31 декабря из-за роста заболевших

Сегодня, 08:25

Глава Минздрава Башкирии проведет новогодние каникулы на работе

Основная задача руководителя — обеспечить доступность медпомощи на фоне увеличивающейся заболеваемости.

«Меня волнует организация первичной медицинской помощи и стационарная помощь для тех, кому она требуется», — подчеркнул Радий Хабиров.

Глава региона уточнил, что его беспокоит рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. Мест в стационарах пока достаточно, а лечебная сеть готова быстро развернуть дополнительные койки, заверил глава Минздрава Айрат Рахматуллин. Тем не менее Хабиров попросил его оставаться на работе и контролировать ситуацию.

«Вы — министр здравоохранения большой республики. Поработайте, пожалуйста, в эти выходные. 31 декабря отметите с семьей — и на службу. На работе сидеть не надо, отрабатывайте этот вопрос. Проедьте, посмотрите, — поручил глава республики.

#Наталья Балыкова#Общество#2
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