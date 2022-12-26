Хабиров поручил главе Минздрава работать 31 декабря из-за роста заболевших

Глава региона уточнил, что его беспокоит рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. Мест в стационарах пока достаточно, а лечебная сеть готова быстро развернуть дополнительные койки, заверил глава Минздрава Айрат Рахматуллин. Тем не менее Хабиров попросил его оставаться на работе и контролировать ситуацию.