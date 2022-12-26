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«Это много»: глава Башкирии снова высказался о ежегодной проблеме

Сегодня, 08:21
Фото: 1MI

«Это много»: Хабиров снова высказался о высокой смертности на дорогах в Башкирии

Радий Хабиров поручил разработать рекомендации для участников дорожного движения на будущий год

Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативного совещания в правительстве сделал заявление о ситуации с дорожно-транспортными происшествиями в регионе.

Так, по данным, озвученным на совещании, за минувший год на дорогах республики погибло 400 человек. Глава республики среди причин такого количества инцидентов с летальным исходом выделил глупость, безответственность и несчастные случаи, также Радий Хабиров поручил подготовить рекомендации для участников дорожного движения рекомендации на следующий год.

— Мы с минусом идет конечно, но, поверьте, цифра 400 — это очень большая цифра. Я абсолютно уверен, что у нас в этом есть небольшой запас, благодаря нашим совместно принятым усилиям с Росавтодором, мы погасили рост на федеральных трассах — это очевидный факт. У нас снижение и на региональных и муниципальных [дорогах], но не такое сильное, поэтому как раз вот это значительная доля из этих 400 это региональные и муниципальные. Поэтому надо продумать на следующий год, что с этим будем делать, потому что цифра 400 — это много, — подытожил Радий Хабиров.

 

#Азамат Нухов
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