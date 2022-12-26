«Это много»: глава Башкирии снова высказался о ежегодной проблеме

— Мы с минусом идет конечно, но, поверьте, цифра 400 — это очень большая цифра. Я абсолютно уверен, что у нас в этом есть небольшой запас, благодаря нашим совместно принятым усилиям с Росавтодором, мы погасили рост на федеральных трассах — это очевидный факт. У нас снижение и на региональных и муниципальных [дорогах], но не такое сильное, поэтому как раз вот это значительная доля из этих 400 это региональные и муниципальные. Поэтому надо продумать на следующий год, что с этим будем делать, потому что цифра 400 — это много, — подытожил Радий Хабиров.