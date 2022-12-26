Хабиров устроил разнос Марзаеву и главе минтранса за ситуацию с автобусами под Уфой

В ходе оперативного совещания в правительстве региона Радий Хабиров прокомментировал ситуацию с многочисленными жалобами на работу общественного транспорта. Наиболее сложная ситуация, по его словам, наблюдается при организации работы автобусов в поселках-спутниках Уфы.
— Я раньше думал, что это фрагментарно, но я вижу, что вчера был очень большой поток жалоб и обращений на мою страничку, в предыдущие дни. Очень много жалоб идет в плане организации автобусного движения с поселков-спутников Уфы. Просто завал идет, — прокомментировал глава республики.
Радий Хабиров поручил чиновникам разобраться в данной ситуации до 17 января — на эту дату назначено выступление с докладом по ситуации. Глава республики отдельно отметил, что ждет деятельных предложений по данному вопросу.
— Я не рефлексирую на спровоцированные информационные атаки, которые в том числе идут сейчас из-за рубежа, но я жестко рефлексирую, когда я вижу точно, что людей это волнует, и значит мы не дорабатываем, — подытожил Хабиров.