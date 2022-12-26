Хабиров устроил разнос Марзаеву и главе минтранса за ситуацию с автобусами под Уфой

— Я раньше думал, что это фрагментарно, но я вижу, что вчера был очень большой поток жалоб и обращений на мою страничку, в предыдущие дни. Очень много жалоб идет в плане организации автобусного движения с поселков-спутников Уфы. Просто завал идет, — прокомментировал глава республики.