Два автомобиля «Золотого гаишника» из Башкирии ушли с молотка за 5,3 миллиона рублей

Напомним, что уголовное дело в отношении Ильдуса Шайбакова, его зама и еще пяти сотрудников ГИБДД было возбуждено еще в августе 2021 года. По данным следствия, фигуранты дела поставили на поток бизнес по выдаче водительских прав без прохождения экзаменов. Тогда же Ильдус Шайбаков был объявлен в розыск, задержать его удалось только спустя год - в августе 2022 года.