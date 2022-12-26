Два автомобиля «Золотого гаишника» из Башкирии ушли с молотка за 5,3 миллиона рублей

Стало известно о продаже двух автомобилей экс-начальника МРЭО ГИБДД Башкирии Ильдуса Шайбакова, который на данный момент находится под следствием. Согласно опубликованным на портале «РТС-тендер» сведениям, автомобили Toyota Land Cruiser 150 (Prado) 2014 года выпуска и Skoda Kodiaq Style Plus 1.4 TSI 2018 года были проданы за 5,3 миллиона рублей.
Отметим, что начальная стоимость иномарок была сильно снижена, так как на предыдущих торгах спроса на них не было. Так, Land Cruiser Росимущество оценило в 1,27 миллиона рублей, а Skoda - в 923,2 тысячи рублей.
Напомним, что уголовное дело в отношении Ильдуса Шайбакова, его зама и еще пяти сотрудников ГИБДД было возбуждено еще в августе 2021 года. По данным следствия, фигуранты дела поставили на поток бизнес по выдаче водительских прав без прохождения экзаменов. Тогда же Ильдус Шайбаков был объявлен в розыск, задержать его удалось только спустя год - в августе 2022 года.