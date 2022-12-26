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«Было плохо, а становится еще хуже»: жители Уфы обратились к властям

Сегодня, 05:07
Фото: Антон Засимов / 1MI
Жители села Федоровка могут остаться без единственной возможности отвозить и забирать детей из детского сада. Виной тому инициатива жителей соседнего населенного пункта

К властям Башкирии обратились жители села Фёдоровка Калининского района Уфы. По их словам, жители поселка Шамонино пытаются лишить их маршрута №131 через анкетирование населения.

Как рассказал местный житель в комментариях под постом Радия Хабирова в соцсетях, населенный пункт может остаться без единственной возможности добраться до центра Уфы - Проспекта Октября. Отмечается, что многие дети посещают детский сад, расположенный в Шамонино.

—  Теперь получается, если у населения нет машины, то и в садик ребёнка не отвезти и не забрать. Это дискриминация чистой воды. Было плохо, а становится еще хуже, — пишет местный житель.

Также мужчина сообщил, что ранее местные жители просили о запуске маршрута до микрорайона Зеленая роща, в итоге же жители села могут остаться даже без возможности доехать до Проспекта. К слову, на момент публикации их обращение осталось без комментариев властей.

#Азамат Нухов#Общество
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