«Было плохо, а становится еще хуже»: жители Уфы обратились к властям

К властям Башкирии обратились жители села Фёдоровка Калининского района Уфы. По их словам, жители поселка Шамонино пытаются лишить их маршрута №131 через анкетирование населения.
Как рассказал местный житель в комментариях под постом Радия Хабирова в соцсетях, населенный пункт может остаться без единственной возможности добраться до центра Уфы - Проспекта Октября. Отмечается, что многие дети посещают детский сад, расположенный в Шамонино.
— Теперь получается, если у населения нет машины, то и в садик ребёнка не отвезти и не забрать. Это дискриминация чистой воды. Было плохо, а становится еще хуже, — пишет местный житель.
Также мужчина сообщил, что ранее местные жители просили о запуске маршрута до микрорайона Зеленая роща, в итоге же жители села могут остаться даже без возможности доехать до Проспекта. К слову, на момент публикации их обращение осталось без комментариев властей.