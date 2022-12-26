В России сегодня ни один депутат не предложит перенять опыт стран Европы США и еще ряда недружественных государств. Что нельзя сказать о странах дружественных. В пример «Новые известия» приводят Иран, с которым Россия в одной санкционной лодке.
Так, Иран стал самой нетерпимой к ЛГБТ-персонам страной в мире. К слову, в четырех странах, включая Иран, предусмотрена смертная казнь за гомосексуализм и прочие «нетрадиционные» отношения.
Подчеркивается, что смертную казнь в этом государстве применяют на практике, в частности, последний приговор был вынесен относительно недавно — в сентябре 2022 года двум ЛГБТ-активисткам за «распространение разврата на Земле». Практикуется это наказание в Иране после Исламской революци
Подобное наказание стали практиковать в Иране после Исламской революции 1979 года.
В Иране, как отмечают «Новые известия», сильно развито законодательство, основанное на нормах шариата, которое пресекает гомосексуальные отношения. Так, для вынесения смертного приговора обвиняемый должен сознаться в содеянном 4 раза, иначе грозит наказание в виде ударов плетью. Официально неизвестно как именно добиваются признательных показаний.
Число стран, в которых гомосексуальные отношения являются преступление сокращается, на данный момент в мире их насчитывается 66. Это государства Африки и Азии. По данным ООН, в 2028 году в 70 странах гомосексуальные отношения были криминализованы, а смертной казнью такие отношения наказывались в 7 странах. Например, в Саудовской Аравии наказание за мужеложество было смягчено на тюремное заключение сроком в 10 лет. Однако Ирина придерживается максимально жесткой позиции в этом вопросе.
К слову, в 2022 году политика закручивания гаек и ужесточения соблюдения норм шариата уже привела к массовым акциям протеста в защиту прав женщин. Поводом для этого стало убийство девушки, которая неправильно носила хиджаб. В ходе протестов погибло до 450 участников и 60 сотрудников правоохранительных органов.
На данный момент Куба пока еще дружественная России страна. Не так давно в Москве был открыт памятник Фиделю Кастро, открывал его президент РФ Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель.
Так, продолжительное время на Кубе, согласно семейному кодексу, ЛГБТ-персоны не обладали с гетеросексуалами равными правами, также их отправляли в военно-трудовые лагеря на перевоспитание. В сентябре 2022 года на острове был проведен референдум, на котором 67% жителей проголосовали за принятие нового Семейного кодекса. Новый закон приняли мирно, спокойно.
Россия в данном вопросе находится где-то посередине: сами по себе нетрадиционные отношения, если это не педофилия, не являются преступлением, однако всех привычных прав и свобод у представителей ЛГБТ нет. К слову, в рейтинге стран Европы по защите прав ЛГБТ Россия находится в хвосте — на 46 месте из 49 возможных. Больше всего прав у ЛГБТ-персон в Европе только на Мальте.
Тема запрета ЛГБТ отлично работает и отвлекает людей от насущных проблем. Например, в конце 2022 года запрос «ЛГБТ» в поисковике «Яндекс» был в 5,5 раза популярнее запроса «цены на продукты» и почти сравнялся с запросом «санкции».
К тому же пропаганда дала плоды: народ в своей массе поддерживает неприятие однополых отношений. Согласно опросам «Левада-центра*» 69% россиян считает, что у взрослых людей нет права на добровольные однополые отношения. Проявлять толерантность в некоторых кругах просто неприлично и небезопасно. Доходит до того, что даже глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн вынужден делать официальные заявления и оправдываться за радужный флаг региона.
— Если вы откроете первоисточники, то увидите. Когда Моисею явился Господь на горе Синайской, тот спросил, как мой народ узнает, что ты постоянно с нами? И тот говорит: «Я буду вам являться в виде радуги». Поэтому флаг Еврейской автономной области — это всё-таки библейский символ, — заявил Гольдштейн.
* — признан иностранным агентом.