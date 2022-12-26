В Иране, как отмечают «Новые известия», сильно развито законодательство, основанное на нормах шариата, которое пресекает гомосексуальные отношения. Так, для вынесения смертного приговора обвиняемый должен сознаться в содеянном 4 раза, иначе грозит наказание в виде ударов плетью. Официально неизвестно как именно добиваются признательных показаний.

Число стран, в которых гомосексуальные отношения являются преступление сокращается, на данный момент в мире их насчитывается 66. Это государства Африки и Азии. По данным ООН, в 2028 году в 70 странах гомосексуальные отношения были криминализованы, а смертной казнью такие отношения наказывались в 7 странах. Например, в Саудовской Аравии наказание за мужеложество было смягчено на тюремное заключение сроком в 10 лет. Однако Ирина придерживается максимально жесткой позиции в этом вопросе.

К слову, в 2022 году политика закручивания гаек и ужесточения соблюдения норм шариата уже привела к массовым акциям протеста в защиту прав женщин. Поводом для этого стало убийство девушки, которая неправильно носила хиджаб. В ходе протестов погибло до 450 участников и 60 сотрудников правоохранительных органов.

Остров свободы

На данный момент Куба пока еще дружественная России страна. Не так давно в Москве был открыт памятник Фиделю Кастро, открывал его президент РФ Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Так, продолжительное время на Кубе, согласно семейному кодексу, ЛГБТ-персоны не обладали с гетеросексуалами равными правами, также их отправляли в военно-трудовые лагеря на перевоспитание. В сентябре 2022 года на острове был проведен референдум, на котором 67% жителей проголосовали за принятие нового Семейного кодекса. Новый закон приняли мирно, спокойно.