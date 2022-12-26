Башкирию в ближайшие дни ожидает похолодание до -23 градусов

Сегодня, 27 декабря, на территории республики температура воздуха составит в среднем -6, — 11 градусов Цельсия. Также местами ожидается небольшой снег. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Об этом сообщает Башгидрометцентр.
В среду, 28 декабря, температура воздуха в ночное время составит в среднем -9, — 14 градусов, однако синоптики добавляют, что при прояснениях возможно похолодание до -18, -23 градусов. Днем столбики термометров покажут -7,-12 градусов. Местами пройдет небольшой снег. Ветер восточный, юго-восточный умеренный.