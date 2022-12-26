Аэропорт «Уфа» заплатит за попавшую в двигатель самолета птицу 5 млн

Авиапроисшествие расследовала специальная комиссия, которая пришла к выводу, что «столкновение с одиночной птицей произошло в аэропорту Уфа на этапе разбега при выполнении взлета, которое привело к повреждению лопаток двигателя. Воздушное судно было застраховано, поэтому «АльфаСтрахование» оплатило проведенный ремонт. Затем компания обратилась в суд с требованием возместить сумму почти в 5 млн рублей.