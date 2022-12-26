Аэропорт «Уфа» заплатит за попавшую в двигатель самолета птицу 5 млн

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск страховой компании «АльфаCтрахование» о взыскании почти 5 млн рублей с аэропорта «Уфа». Иск был связан с авиаинцидентом, произошедшем 29 сентября 2020 года. Тогда вылетавший в Краснодар борт авиакомпании «Азимут» был вынужден вернуться на аэродром вылета.
В процессе взлета в правый двигатель попала птица, после чего в нем появилась повышенная вибрация. Командир воздушного судна решил вернуться в аэропорт.
Авиапроисшествие расследовала специальная комиссия, которая пришла к выводу, что «столкновение с одиночной птицей произошло в аэропорту Уфа на этапе разбега при выполнении взлета, которое привело к повреждению лопаток двигателя. Воздушное судно было застраховано, поэтому «АльфаСтрахование» оплатило проведенный ремонт. Затем компания обратилась в суд с требованием возместить сумму почти в 5 млн рублей.
Суд иск удовлетворил, отметив, что у авиакомпании было заключено стандартное соглашение о наземном обслуживании. Авиаперевозчик уплачивал сбор за обеспечение посадки и вылета воздушных судов, в том числе — и за орнитологическое обеспечение полетов в районе аэродрома.
Аэропорт должен был проводить мероприятия, направленные на предотвращение столкновений самолетов с птицами, а также визуально наблюдать за взлетным полем. Истец посчитал, что эта работа была недостаточной.
«Международный аэропорт «Уфа» несет обязанность по орнитологическому обеспечению полетов, поскольку аэропорт является зоной повышенной опасности. Из материалов дела следует, что принятые ответчиком обязательства в части орнитологического обеспечения полетов были выполнены ненадлежащим образом, что и привело к авиационному инциденту», - говорится в решении суда.
Расходы на восстановление воздушного судна документально подтверждены, обоснованность расходов и их относимость к авиационному инциденту судом проверены и подтверждены.
В связи с этим Арбитражный суд Башкирии постановил взыскать с "Международного аэропорта Уфа в пользу "Альфастрахования" в порядке суброгации 5 млн рублей убытков, а также пошлину в размере 48 тыс. рублей.
Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.