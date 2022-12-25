Ваша елка не горит: Радию Хабирову предъявили за пиксельную елку в Нефтекамске

«Ваша пиксельная ёлка не горит в Нефтекамске», - написал житель Нефтекамска в комментарии к посту Радия Хабирова.
К комментарию он прикрепил фотографию новогоднего дерева в качестве доказательства. Часть конструкции, действительно, не светится.
Как сообщил Mkset сам мужчина, елка не горит с тех самых пор, как ее установили. В администрации Нефтекамска ему пообещали разобраться в ситуации до 26 декабря. Информацию "для устранения неполадок по работе пиксельной елки" уже передали в электросети.
Пиксельные елки для городов Башкирии закупили в 2019 году, тогда на эти цели потратили 115 млн рублей. Позднее выяснилось, что регион переплатил за конструкции приличную сумму — договор с поставщиком «Клирлайт Рус» из Красногорска заключили по завышенной цене. Сейчас следователи возбудили уголовное дело по факту превышения полномочий при заключении контракта.
Нужно отметить, что не всем жителям Башкирии — в том числе и в Нефтекамске — нравятся пиксельные елки. Многие называют их «картонными конусами» и хотели бы видеть «настоящую, как это было раньше», елку.
В этом году в Сибае по просьбам жителей не стали устанавливать пиксельное «чудо техники», а собрали старую — правда, тоже искусственную елку».
Не так давно жители Кумертау жаловались, что «дорогущая пиксельная ёлка, стоимостью почти 12 миллионов рублей» стала кривой, потрепанной, разодранной и погнутой всего за два года использования.
По информации мэрии, использование пиксельных елей при оформлении новогодних городков обусловлено тем, что их можно применять многократно и такие конструкции обладают презентабельным внешним видом. Пиксельная ель с лентами из светодиодов может формировать рисунок или текст на русском, башкирском и других языках, обеспечивая графику музыкальным сопровождением.
В мэрии Уфы в свою очередь заявляют, что пиксельные ели обходятся очень дешево в эксплуатации. На средства, которые требуются на покупку самой дешевой 25-метровой искусственной елки, можно как минимум 25-30 раз устанавливать пиксельную конструкцию. Настоящие же деревья сложно перевозить, а также существуют серьезные риски при их установке.