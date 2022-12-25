Ваша елка не горит: Радию Хабирову предъявили за пиксельную елку в Нефтекамске

В мэрии Уфы в свою очередь заявляют, что пиксельные ели обходятся очень дешево в эксплуатации. На средства, которые требуются на покупку самой дешевой 25-метровой искусственной елки, можно как минимум 25-30 раз устанавливать пиксельную конструкцию. Настоящие же деревья сложно перевозить, а также существуют серьезные риски при их установке.