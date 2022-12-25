В зоне СВО погиб 21-летний сын сельского учителя из Башкирии

«С прискорбием и болью в сердце сообщаю, что при исполнении воинского долга на территории Украины погиб наш земляк, уроженец села Раевский Рустам Шевяхов. Ему был всего 21 год», — написал он.
Дамир Мустафин добавил, что для всех жителей района это стало тяжелой утратой и выразил соболезнования родителям военнослужащего.
Жители района отмечают, что погибший — единственный сын учительницы русского языка и литературы школы в селе Раевский, вспоминая о нем как о добром, отзывчивом и приветливом человеке.