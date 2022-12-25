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В зоне СВО погиб 21-летний сын сельского учителя из Башкирии

Сегодня, 07:38
Фото: Vk / Дамир Мустафин

Житель Альшеевского района Башкирии погиб на территории Украины

Об этом сообщил глава муниципалитета Дамир Мустафин в соцсети.

«С прискорбием и болью в сердце сообщаю, что при исполнении воинского долга на территории Украины погиб наш земляк, уроженец села Раевский Рустам Шевяхов. Ему был всего 21 год», — написал он.

Дамир Мустафин добавил, что для всех жителей района это стало тяжелой утратой и выразил соболезнования родителям военнослужащего.

Жители района отмечают, что погибший — единственный сын учительницы русского языка и литературы школы в селе Раевский, вспоминая о нем как о добром, отзывчивом и приветливом человеке.

#Наталья Балыкова#Общество#2
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