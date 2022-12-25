В Стерлитамаке жителей на четыре дня оставят без света

Следующими, в среду, 28 декабря, отключат СНТ «Дружба» и СНТ «Содружество», а также гаражи по улице Николаева. В зоне, где не будет эклектроэнергии, окажется детский сад по улице Шаймуратова, 7. Без света будут дома № 11, 13, 15, 17, 19 и школа № 15 на улице Худайбердина, 182. Энергетики прекратят снабжение объектов в 13:30. Возобновить подачу электроонергии планируют в 17:00.