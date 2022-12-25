В Стерлитамаке жителей на четыре дня оставят без света

О предстоящих отключениях сообщили в городской администрации.
Отключения будут носить временный характер, следует из опубликованной информации. Так, в понедельник, 26 декабря, с 14:00 до 17:00 они коснутся школы искусств на улице Ленина, 22 и гостиницы, расположенной на улице Ленина, 47.
Следующими, в среду, 28 декабря, отключат СНТ «Дружба» и СНТ «Содружество», а также гаражи по улице Николаева. В зоне, где не будет эклектроэнергии, окажется детский сад по улице Шаймуратова, 7. Без света будут дома № 11, 13, 15, 17, 19 и школа № 15 на улице Худайбердина, 182. Энергетики прекратят снабжение объектов в 13:30. Возобновить подачу электроонергии планируют в 17:00.
На следующий день, 29 декабря, свет отключат всего на час, с 15:00 до 16:00. Ограничения коснутся на этот раз жителей домов № 1 и 5 на улице 7 Ноября, № 15а на улице Ивлева и № 3 корпус 2 на улице Набережной.
Отмечается, что отключения связаны с ремонтными работами.