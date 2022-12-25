В новых областях России функции страховых компаний будут выполнять ФОМС

Соответствующие документы для формирования территориальных фондов Федеральный фонд обязательного медицинского страхования направил в Херсонскую, Запорожскую области, ДНР и ЛНР. Подразделения будут оформлять страховые полисы населению.
Как пишет Коммерсантъ, в обязанности территориальных фондов войдет контроль качества медицинской помощи, оплата медпомощи, а также защита прав пациентов. Жители Херсонской, Запорожской областей и Донбасса смогут обращаться за медицинской помощью во всех субъектах Российской Федерации, в том числе получать высокотехнологичную медпомощь в федеральных медучреждениях.
Соглашения о взаимодействии были подписаны председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ильей Баланиным и врио губернаторов новых российских областей в декабре текущего года. В соответствии с этими документами будут сформированы территориальные фонды и оформлены страховые полисы жителям.
В конце сентября текущего года на основании референдумов, проведенных в ходе специальной военной операции на Украине, по приказу Владимира Путина в состав Российской Федерации вошли ЛДНР, Херсонская и Запорожская области.