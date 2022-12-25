В новых областях России функции страховых компаний будут выполнять ФОМС

Как пишет Коммерсантъ, в обязанности территориальных фондов войдет контроль качества медицинской помощи, оплата медпомощи, а также защита прав пациентов. Жители Херсонской, Запорожской областей и Донбасса смогут обращаться за медицинской помощью во всех субъектах Российской Федерации, в том числе получать высокотехнологичную медпомощь в федеральных медучреждениях.