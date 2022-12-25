В Башкирии загорелся отель, владельца которого заставили вернуть 11 гектаров земли

Как сообщал ранее Mkset, ранее прокуратура Башкирии добилась возврата 11 гектаров земли, проданных компании без торгов. Договор о продаже участка «Тихому берегу» заключила администрация Нуримановского района. Ранее компания получила эти земли в аренду — под разведение рыбы. Предприниматель Рустам Зиганшин построил вблизи деревни Староисаево ресторанный и гостиничный комплексы и на этом основании получил участок в собственность вне конкурса.