В Башкирии загорелся отель, владельца которого заставили вернуть 11 гектаров земли

Пожар произошел вчера, об этом сообщили очевидцы в соцсети. Из опубликованной фотографии и видеозаписи следует, что огонь пытались потушить пожарные. В МЧС по региону информацию о пожаре подтвердили.
«Площадь пожара составила около 200 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», — прокомментировали Mkset в ведомстве.
На странице отеля в соцсетях в субботу было размещено сообщение о том, что он закрыт.
Как сообщал ранее Mkset, ранее прокуратура Башкирии добилась возврата 11 гектаров земли, проданных компании без торгов. Договор о продаже участка «Тихому берегу» заключила администрация Нуримановского района. Ранее компания получила эти земли в аренду — под разведение рыбы. Предприниматель Рустам Зиганшин построил вблизи деревни Староисаево ресторанный и гостиничный комплексы и на этом основании получил участок в собственность вне конкурса.
Прокуратура меж тем усмотрела несоразмерность площади, которую занимали построенные объекты с территорией сельхозземель, перешедших в собственность предпринимателя. Надзорное ведомство обратилось с иском в суд, требуя признать сделку ничтожной. Заявленные требования были удовлетворены. В итоге предприниматель вернул 10,7 гектара земель в муниципальную собственность.