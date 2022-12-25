В Башкирии увеличат прожиточный минимум в 2023 году

Правительство республики пересчитало прожиточный минимум в следующем году. Постановление, определяющее новый размер показателя, опубликовано на портале правовой информации региона. Документ подписал премьер-министр Андрей Назаров.
В среднем минимальная сумма, на которую, как решили в правительстве, человек может обеспечить себя самыми необходимыми товарами и услугами, достигнет 12650 рублей в новом году.
По сравнению с предыдущей цифрой (12110 рублей), рассчитанной на период с июня по декабрь, сумма увеличилась на 540 рублей. А на 1 января прожиточный минимум в Башкирии был установлен в размере 11009 рублей.
В среднем по России цифры были несколько выше. Так, на 1 января 2022 года размер прожиточного минимума на душу населения в целом по стране составлял 12 654 рубля — это на 4 рубля больше, чем у жителей Башкирии будет в 2023 году. С 1 января наступающего года в России средний прожиточный минимум составит 14 375 рублей.
Прожиточный минимум всегда несколько выше для трудоспособного населения, которому необходимо платить налоги. Так, в Башкирии с 2023 года минимальная сумма для этой категории составит 13789 рублей. Для пенсионеров и детей она ниже — 11990 и 12271 рубль соответственно. Нужно отметить, что при расчете детских пособий и льгот учитывается среднедушевой доход семьи, который сравнивается именно с детским, а не «взрослым» прожиточным минимумом.
Показатель пересматривается раз в год. Однако в текущем году его изменяли досрочно — по итогам первого полугодия. Тогда в России минимум увеличили на 10%.