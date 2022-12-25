В Башкирии увеличат прожиточный минимум в 2023 году

Прожиточный минимум всегда несколько выше для трудоспособного населения, которому необходимо платить налоги. Так, в Башкирии с 2023 года минимальная сумма для этой категории составит 13789 рублей. Для пенсионеров и детей она ниже — 11990 и 12271 рубль соответственно. Нужно отметить, что при расчете детских пособий и льгот учитывается среднедушевой доход семьи, который сравнивается именно с детским, а не «взрослым» прожиточным минимумом.