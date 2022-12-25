В Башкирии глава района забрал из роддома супругу и ребенка мобилизованного

Как сообщал Mkset, ранее жену мобилизованного из роддома встретил глава Агидели Фанис Гильванов. Там девочка появилась на свет, когда ее отца призвали в рамках частичной мобилизации. Родители военнослужащего обратились за помощью в администрацию, и мэр сам отправился в роддом.