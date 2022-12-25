В Башкирии глава района забрал из роддома супругу и ребенка мобилизованного

«В нашем районе пополнение. Сегодня встретили с роддома девочку […]», — сообщил глава муниципалитета в соцсетях.
Он поздравил родителей с появлением ребенка, пожелав им «здоровья, семейного благополучия, детского смеха и мирного неба над головой».
“Пусть девочка растет умницей и красавицей на радость папе и маме. И пусть быстрее приедет папа, который сейчас защищает интересы нашей страны на СВО», — добавил Ильясов.
Как сообщал Mkset, ранее жену мобилизованного из роддома встретил глава Агидели Фанис Гильванов. Там девочка появилась на свет, когда ее отца призвали в рамках частичной мобилизации. Родители военнослужащего обратились за помощью в администрацию, и мэр сам отправился в роддом.