Сказочный волшебник: репортаж из резиденции Деда Мороза на Набережной в Уфе

Новый год совсем близко, на улице наконец-то воцарился легкий и даже приятный после сильного потепления морозец, новогоднее настроение или хотя бы его отголоски тоже на месте, даже у самых больших бук. Через неделю наступит Новый год и все будут отдыхать, кроме Деда Мороза и Снегурочки, ведь как раз таки у них начинается активная работа. И сегодня к своим обязанностям волшебный Дед и его внучка приступили в их резиденции, которая открылась на новой Набережной Уфы Белой.
Заявлено открытие резиденции было на 12 часов дня 25 декабря. Тайминг соблюдался очень четко и строго. Мероприятие началось у арки у входа на каток. Строго в заявленный час посетители пришли в тонус и готовность под барабанную дробь, толпа «снежинок» ознаменовала старт открытия шествием-танцем под бой барабанов.
К слову даже за 10 минут до начала было на что посмотреть и на самом катке, там в красивых белых свитерах выступали юные фигуристки, но от их танцев отвлекла Снегурочка, которая обрисовала собравшимся ситуацию — нужна новогодняя энергия, и сейчас ее будут производить собравшиеся и новогодняя свита Снегурочки.
К слову о свите, кого там только не было, всевозможные сказочные герои, Змей-Горыныч, избушка на курьих ножках, Баба-Яга, снеговики, елочки, зайчики и мишки всех сортов, двое из последних были крайне гламурными и полностью состояли из пайеток. На зимнем солнце выглядели они очень красиво, блистали и переливались, но блистали они не только внешностью, но и радушием, звери с удовольствием фотографировались с желающими и создавали праздничный вайб.
В поисках новогодней энергии толпа сгруппировалась и очень организованно двинулась в сторону резиденции волшебника под музыку, разного рода прибаутки и загадки с двойным дном. Расстояние от арки перед входом на каток небольшое, но существенное, однако ни шагу собравшиеся не сделали в тишине и скуке. Процессия будто в танце добралась до дома с хорошо читаемой надписью «Дед Мороз». Путь проходил сквозь многочисленные палатки с сувенирами, однако движение было настолько организованным, что никто от группы не отбился. Все собрались у треугольного домика, и собрались ждать, но ждать не пришлось.
Организация действительно впечатлила, никаких проволочек и заминок. Только толпа родителей и детей добралась до площадки перед Домом, фактически сразу появился Дед Мороз, обошлось без зазываний старичка, и избитых фокусов с елочкой, которой надо гореть. Игровой элемент, однако, был соблюден, Деду хватило той новогодней энергии, которую праздничная процессия собрала по пути от катка до его избушки, с помощью шуток и прибауток.
Дедушка Мороз вышел к толпе, поприветствовал ее и следом дал старт телемосту с Дедом Морозом в Великом Устюге, главным Дедом страны. Кстати отличить их было очень легко, всероссийский Дед Мороз в классике — красной шубе, наш уфимский с национальным колоритом, в красивой зеленой шубе. Устюговский Дед Мороз выписал респект всем собравшимся и похвалил Набережную в Уфе, а затем эстафету от него принял мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
После того, как все главные действующие лица праздника и города отметились у резиденции произошло следующее: часть родителей с детьми сгруппировалась у входа в резиденцию, заняв очередь, часть отправилась в пляс — анимационная программа не останавливалась, а еще часть разбрелась по ближайшим окрестностям, благо там действительно было на что посмотреть.
Что именно? Прямо напротив точка с горячим питанием, в суете и крутоверти в меню были замечены вак-беляши и прочие национальные блюда, там же стоит печь с настоящим огнем, там очень тепло и красиво. Есть маленькая горочка, ледяные скульптуры и вольер с настоящим северным оленем. Чуть поодаль палатки с сувенирами, в общем и большим и маленьким любителям новогоднего вайба есть где разгуляться.
Некоторое время, около 15 минут, происходили организационные моменты, то есть деток к дедушке не пускали. Но все это время аниматоры кружили хороводы, играла музыка и томительным ожидание не казалось. Как журналистам нам удалось проникнуть в резиденцию одними из первых, там между дедушкой и его внучкой стояла маленькая уфимка, которая ответила на ряд положенных вопросов, о поведении послушании и уровне доедание каши. Затем девочка продекламировала стишок, за что получила презент.
Сразу за ней к дедушке подошли двое братьев, новогодний конвейер чудес заработал, а мы ретировались, чтобы не создавать толчеи. В резиденции кстати тепло и очень уютно, красивый декор и фотографии с Дедом Морозом и Снегурочкой обещают быть стильными и классными.
Если после прочтения вас посетило сожаление о том, что вас не было на открытии мероприятия, то зря. Сегодня, 25 декабря резиденция будет работать до 21 часа. А дальше вплоть до 14 января 2023 года с 12 до 21 часов, кстати в Новогоднюю ночь 31 декабря Резиденция будет работать до 2 часов ночи.
Веселье обещано ежедневно, а именно интересная интерактивная программа, праздничная торговля и зоны для фотографирования. Да еще и самый протяженный каток Уфы под боком, так что рекомендуем все-таки посетить сказку, тем более что это не только бесплатно, но и очень достойно организовано.