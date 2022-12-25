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Сказочный волшебник: репортаж из резиденции Деда Мороза на Набережной в Уфе

Сегодня, 10:54
Фото: mkset.ru
В Уфе открылась резиденция новогоднего волшебника, которая будет работать до 14 января. Побывали на открытии и решительно советуем вам побывать.

Новый год совсем близко, на улице наконец-то воцарился легкий и даже приятный после сильного потепления морозец, новогоднее настроение или хотя бы его отголоски тоже на месте, даже у самых больших бук. Через неделю наступит Новый год и все будут отдыхать, кроме Деда Мороза и Снегурочки, ведь как раз таки у них начинается активная работа. И сегодня к своим обязанностям волшебный Дед и его внучка приступили в их резиденции, которая открылась на новой Набережной Уфы Белой.

Быстро, но не скомкано

ориентированием на местности заниматься не придется, главное добраться до каткаориентированием на местности заниматься не придется, главное добраться до катка
снеговики на подхвате у снегурочки, все в рабочем настроении, чтобы уфимцам создать праздничноеснеговики на подхвате у снегурочки, все в рабочем настроении, чтобы уфимцам создать праздничное
Красавицы-снежинки помогли ознаменовать старт мероприятияКрасавицы-снежинки помогли ознаменовать старт мероприятия
погода благоволит, в меру морозно и солнечнопогода благоволит, в меру морозно и солнечно
ориентированием на местности заниматься не придется, главное добраться до катка
Фото: 1MI

Заявлено открытие резиденции было на 12 часов дня 25 декабря. Тайминг соблюдался очень четко и строго. Мероприятие началось у арки у входа на каток. Строго в заявленный час посетители пришли в тонус и готовность под барабанную дробь, толпа «снежинок» ознаменовала старт открытия шествием-танцем под бой барабанов.

К слову даже за 10 минут до начала было на что посмотреть и на самом катке, там в красивых белых свитерах выступали юные фигуристки, но от их танцев отвлекла Снегурочка, которая обрисовала собравшимся ситуацию — нужна новогодняя энергия, и сейчас ее будут производить собравшиеся и новогодняя свита Снегурочки.

К слову о свите, кого там только не было, всевозможные сказочные герои, Змей-Горыныч, избушка на курьих ножках, Баба-Яга, снеговики, елочки, зайчики и мишки всех сортов, двое из последних были крайне гламурными и полностью состояли из пайеток. На зимнем солнце выглядели они очень красиво, блистали и переливались, но блистали они не только внешностью, но и радушием, звери с удовольствием фотографировались с желающими и создавали праздничный вайб.

В поисках новогодней энергии толпа сгруппировалась и очень организованно двинулась в сторону резиденции волшебника под музыку, разного рода прибаутки и загадки с двойным дном. Расстояние от арки перед входом на каток небольшое, но существенное, однако ни шагу собравшиеся не сделали в тишине и скуке. Процессия будто в танце добралась до дома с хорошо читаемой надписью «Дед Мороз». Путь проходил сквозь многочисленные палатки с сувенирами, однако движение было настолько организованным, что никто от группы не отбился. Все собрались у треугольного домика, и собрались ждать, но ждать не пришлось.

вот такая толпа двинулась от катка к резиденциивот такая толпа двинулась от катка к резиденции
по пути полно лавок с сувенирами, от магнитиков и украшений до пуховых платков и сапог с национальным орнаментомпо пути полно лавок с сувенирами, от магнитиков и украшений до пуховых платков и сапог с национальным орнаментом
толпу украшали зайчики и прочие зверюшки в достаточном количестветолпу украшали зайчики и прочие зверюшки в достаточном количестве
причем зайчики на любой вкус, смотрите какой гламурныйпричем зайчики на любой вкус, смотрите какой гламурный
даже Бабушка Яга очень добра и радушна, она даже угостила корреспондента конфеткойдаже Бабушка Яга очень добра и радушна, она даже угостила корреспондента конфеткой
вот такая толпа двинулась от катка к резиденции
Фото: 1MI

Телемост с Великим Устюгом и визит мэра

Организация действительно впечатлила, никаких проволочек и заминок. Только толпа родителей и детей добралась до площадки перед Домом, фактически сразу появился Дед Мороз, обошлось без зазываний старичка, и избитых фокусов с елочкой, которой надо гореть. Игровой элемент, однако, был соблюден, Деду хватило той новогодней энергии, которую праздничная процессия собрала по пути от катка до его избушки, с помощью шуток и прибауток.

Дедушка Мороз вышел к толпе, поприветствовал ее и следом дал старт телемосту с Дедом Морозом в Великом Устюге, главным Дедом страны. Кстати отличить их было очень легко, всероссийский Дед Мороз в классике — красной шубе, наш уфимский с национальным колоритом, в красивой зеленой шубе. Устюговский Дед Мороз выписал респект всем собравшимся и похвалил Набережную в Уфе, а затем эстафету от него принял мэр Уфы Ратмир Мавлиев. 

а вот и организованная толпа, все в отличном настроении и даже не раздражаются на снующих между людей журналистова вот и организованная толпа, все в отличном настроении и даже не раздражаются на снующих между людей журналистов
происходит веселье происходит веселье
до чего техника дошла – Дед Мороз из Великого Устюга на связи с Уфойдо чего техника дошла – Дед Мороз из Великого Устюга на связи с Уфой
вот такие красивые костюмы с национальным башкирским колоритомвот такие красивые костюмы с национальным башкирским колоритом
после волшебника из Нового Устюга выступил мэр Уфы Ратмир Мавлиевпосле волшебника из Нового Устюга выступил мэр Уфы Ратмир Мавлиев
совсем не томительное ожиданиесовсем не томительное ожидание
а вот и организованная толпа, все в отличном настроении и даже не раздражаются на снующих между людей журналистов
Фото: 1MI

После того, как все главные действующие лица праздника и города отметились у резиденции произошло следующее: часть родителей с детьми сгруппировалась у входа в резиденцию, заняв очередь, часть отправилась в пляс — анимационная программа не останавливалась, а еще часть разбрелась по ближайшим окрестностям, благо там действительно было на что посмотреть.

Что именно? Прямо напротив точка с горячим питанием, в суете и крутоверти в меню были замечены вак-беляши и прочие национальные блюда, там же стоит печь с настоящим огнем, там очень тепло и красиво. Есть маленькая горочка, ледяные скульптуры и вольер с настоящим северным оленем. Чуть поодаль палатки с сувенирами, в общем и большим и маленьким любителям новогоднего вайба есть где разгуляться.

 

входная группа резиденции нарядно оформленавходная группа резиденции нарядно оформлена
Мэр Уфы тоже пообщался с волшебником и его внучкой тет-а-тетМэр Уфы тоже пообщался с волшебником и его внучкой тет-а-тет
около печи очень теплооколо печи очень тепло
Мама с малышкой уже в трепетном ожидании встречиМама с малышкой уже в трепетном ожидании встречи
входная группа резиденции нарядно оформлена
Фото: 1MI

Некоторое время, около 15 минут, происходили организационные моменты, то есть деток к дедушке не пускали. Но все это время аниматоры кружили хороводы, играла музыка и томительным ожидание не казалось. Как журналистам нам удалось проникнуть в резиденцию одними из первых, там между дедушкой и его внучкой стояла маленькая уфимка, которая ответила на ряд положенных вопросов, о поведении послушании и уровне доедание каши. Затем девочка продекламировала стишок, за что получила презент.

Сразу за ней к дедушке подошли двое братьев, новогодний конвейер чудес заработал, а мы ретировались, чтобы не создавать толчеи. В резиденции кстати тепло и очень уютно, красивый декор и фотографии с Дедом Морозом и Снегурочкой обещают быть стильными и классными.

очередь на встречу с чудомочередь на встречу с чудом
юная уфимка читает стишок и у нее отлично получается!юная уфимка читает стишок и у нее отлично получается!
Дедушка был в восторге от с=выбора стихотворения и его декламацииДедушка был в восторге от с=выбора стихотворения и его декламации
светлое дерево и интересный, но простой декор, фотографии будут что надосветлое дерево и интересный, но простой декор, фотографии будут что надо
очередь на встречу с чудом
Фото: 1MI

Еще не поздно

Если после прочтения вас посетило сожаление о том, что вас не было на открытии мероприятия, то зря. Сегодня, 25 декабря резиденция будет работать до 21 часа. А дальше вплоть до 14 января 2023 года с 12 до 21 часов, кстати в Новогоднюю ночь 31 декабря Резиденция будет работать до 2 часов ночи.

Веселье обещано ежедневно, а именно интересная интерактивная программа, праздничная торговля и зоны для фотографирования. Да еще и самый протяженный каток Уфы под боком, так что рекомендуем все-таки посетить сказку, тем более что это не только бесплатно, но и очень достойно организовано.

Мэрия опубликовала программу новогодних мероприятий в Уфе
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#Ирина Деревянчук#Город
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