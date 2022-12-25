Сказочный волшебник: репортаж из резиденции Деда Мороза на Набережной в Уфе

Новый год совсем близко, на улице наконец-то воцарился легкий и даже приятный после сильного потепления морозец, новогоднее настроение или хотя бы его отголоски тоже на месте, даже у самых больших бук. Через неделю наступит Новый год и все будут отдыхать, кроме Деда Мороза и Снегурочки, ведь как раз таки у них начинается активная работа. И сегодня к своим обязанностям волшебный Дед и его внучка приступили в их резиденции, которая открылась на новой Набережной Уфы Белой.