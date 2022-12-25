Ректор СКФУ Беспалов встретился со стартаперами в Ставрополе

Конкурс «Студенческий стартап» организовал Фонд содействия инновациям в рамках реализации федпроекта «Платформа университетского технологического предпринимательства», пишет newstracker.ru.
Как отметил Беспалов, от уровня научного и технологического развития зависит экономика страны, ее конкурентоспособность и суверенитет.
Один из проектов, который получил грант, нацелен на создание инновационной пленки со встроенным индикатором свежести, способным менять цвет в зависимости от состояния продуктов. Например, если срок годности мяса завершается, пленка потемнеет, рассказала разработчик проекта, студентка специальности «Химия» СКФУ Полина Синюгина.
Другой проект направлен на производство удобрений на основе хелатных форм эссенциальных микроэлементов, повышающих стрессоустойчивость сельскохозяйственных агрокультур. Эти удобрения будут изготавливать из вторичного сырья - перьев птиц. Автор проекта, студент 2-го курса направления «Наноинженерия» Андрей Яковенко, рассказал, что главной целью идеи станет получение высококачественных удобрений пролонгированного действия, а также разработка методики получения аминокислот из гидролизатов отходов животноводства.
«Уверен, у каждого из вас большое будущее, большие перспективы!» – подчеркнул Беспалов.
На встрече было решено провести презентацию реализованных проектов с приглашением индустриальных партнеров и представителей профильных ведомств.