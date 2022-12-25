Ректор СКФУ Беспалов встретился со стартаперами в Ставрополе

Другой проект направлен на производство удобрений на основе хелатных форм эссенциальных микроэлементов, повышающих стрессоустойчивость сельскохозяйственных агрокультур. Эти удобрения будут изготавливать из вторичного сырья - перьев птиц. Автор проекта, студент 2-го курса направления «Наноинженерия» Андрей Яковенко, рассказал, что главной целью идеи станет получение высококачественных удобрений пролонгированного действия, а также разработка методики получения аминокислот из гидролизатов отходов животноводства.