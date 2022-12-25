Мошенничество на набережной: в чем подозревают мэрию Ишимбая

Интересно, что уже после заключения контракта — точнее, к тому моменту, когда его срок уже истекал — условия соглашения пересматривались. Так, 15 сентября 2021 года в администрации внезапно обнаружили «ошибки» в проектно-строительной документации — некорректное количество малых архитектурных форм. Стороны решили уточнить обязательства подрядчика и заключили соответствующее допсоглашение к контракту. Так, вместо четырех игровых комплексах в документах остался только один, в вместо 11 элементов «Мини» стало четыре, вместо трех пляжных кабинок — одна. Уменьшилось с двух до одного количество спорткомплексов «воркаут» двух видов и разных модификаций уличных тренажеров — с двух до одного. Тем же документом было решено увеличить площадь озеленения на объекте.