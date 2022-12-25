Мошенничество на набережной: в чем подозревают мэрию Ишимбая

По весии следствия, чиновники оплатили подрядчику невыполненные работы. Проводившая проверку Ишимбайская межрайонная прокуратура установила, что их стоимость составила 1,3 млн рублей.
Контракт на обустройство набережной реки Белой в Ишимбае по нацпроекту «Жилье и городская среда» заключили в январе 2021 года с уфимской компанией «Уралспецстрой». Документ подписал глава города Ильшат Шакиров.
Стоимость контракта составила 26,8 млн рублей. В настоящее время он исполнен и полностью оплачен, однако подрядчику начислил 1,3 млн рублей штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств. В материалах портала госзакупок отсутствуют данные о его оплате.
Согласно материалам госзакупки, компания благоустраивала пляжную зону реки Белой. Почти все расходы на объекта оплачивались за счет субсидии из федерального бюджета — 25 млн рублей. Из республиканского бюджета на работы выделили 509 тыс. рублей, еще 1,3 млн составили средства муниципалитета. Завершить их было необходимо до 30 октября 2021 года.
Интересно, что уже после заключения контракта — точнее, к тому моменту, когда его срок уже истекал — условия соглашения пересматривались. Так, 15 сентября 2021 года в администрации внезапно обнаружили «ошибки» в проектно-строительной документации — некорректное количество малых архитектурных форм. Стороны решили уточнить обязательства подрядчика и заключили соответствующее допсоглашение к контракту. Так, вместо четырех игровых комплексах в документах остался только один, в вместо 11 элементов «Мини» стало четыре, вместо трех пляжных кабинок — одна. Уменьшилось с двух до одного количество спорткомплексов «воркаут» двух видов и разных модификаций уличных тренажеров — с двух до одного. Тем же документом было решено увеличить площадь озеленения на объекте.
Примечательно, что несмотря на не вполне положительный опыт работы с «Уралспецстроем» (ненадлежащее исполнение обязательств) в апреле 2022 года мэр Ишимбая Ильяс Шакиров вновь подписал контракт с этой же компанией. На этот раз сумма составила 34,4 млн рублей. 19,3 млн выделил по нацпроекту федеральный бюджет, 393 тыс. рублей составила субвенция из республиканского бюджета, 14,7 млн направил город. Подрядчик отвечал за благоустройство той же набережной, а также должен был привести в порядок площадь имени первооткрывателей башкирской нефти.
К этому контракту с подрядчиком подписали несколько допсоглашений, уточняющих ведомость работ, сроки их выполнения и схему оплаты (предусмотрели авансовый платеж). Однако 20 декабря на портале госзакупок появилось соглашение о расторжении этого договора. Стороны пришли к соглашению, что заказчик оплатит фактически выполненные объемы на 29,3 млн рублей. В настоящий момент эта сумма уже перечислена, при этом заказчиком предъявлены претензии к компании на 1,5 млн рублей — за просрочку и ненадлежащее исполнение обязательств.
Жители Ишимбая в свою очередь отмечают, что им надоело «гулять в таком бардаке» и надеются, что дело будет доведено «до конца».
«На 25 млн. можно конфетку сделать, а там даже благоустройства никакого нет. Рядом с тропинками не разровненный гравий, деревья вырубленные зарастают, трава до пояса. Деревья повтыкали и забыли. В общем, бардак, а не место отдыха», — отмечает Наталья Д.
Еще один пользователь в сентябре отмечал, что в Ишимбае «качественно и до конца ничего не сделано, но начато и изуродовано многое».
Компания «Уралспецстрой» зарегистрирована в Уфе в октябре 2009 года, занимается строительством. 50% уставного капитала принадлежит Артему Сементееву, он же руководит компанией. Выручка фирмы за 2021 год превысила 1,5 млрд рублей, прибыль составила 7,7 млн. В 2022 году компания выступала ответчиком по 25 искам на общую сумму 32,6 млн рублей.