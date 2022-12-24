В Уфе пострадал ребенок при катании с несанкционированной горки

Днем 23 декабря при катании с несанкционированной «горки» рядом с улицей Бехтерева, получил травмы ребенок. Известно, что мальчика 2011 года рождения доставили в больницу после вызова скорой помощи. Об этом сообщили в Управлении Гражданской защиты Уфы.