В Уфе пострадал ребенок при катании с несанкционированной горки

Днем 23 декабря при катании с несанкционированной «горки» рядом с улицей Бехтерева, получил травмы ребенок. Известно, что мальчика 2011 года рождения доставили в больницу после вызова скорой помощи. Об этом сообщили в Управлении Гражданской защиты Уфы.
Теперь на месте склона установят аншлаг, который будет информировать местных жителей о недопустимости катания, а само место будет отсыпано песком.
ЕДДС Уфы обратилось к родителям с просьбой объяснять детям о том, что кататься в необорудованных местах опасно для здоровья и жизни.
«Особую угрозу представляют несанкционированные горки, по ходу движения которых имеются ямки, бугры, растут деревья и которые имеют в конце пути преграды, выкат на проезжую часть или на поверхность водоемов,» — сообщили в ведомстве.