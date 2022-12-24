Угрозы и работа на износ: в Башкирии врачи пожаловались на невыносимые условия труда

Сотрудники Благовещенской ЦРБ обратились к Радию Хабирову. Жалобу на руководство одна из медиков опубликовала в комментариях в социальных сетях у главы республики.
По словам женщины, сотрудники неоднократно жаловались на главного врача больницы Карунас Жанну и начальника отдела кадров Сютину Светлану, но так и не получили «адекватного ответа».
— С приходом нового главного врача, за 1 год ее работы в нашей больницы ничего не изменилось в лучшую сторону, только в худшую. Наш город, с численностью в 60 000 человек скоро останется без адекватного медицинского обеспечения, — пишет медик, — Про заработную плату стоит ли вообще говорить. Ее ответ, что больница в долгах.
Также женщина утверждает, что сотрудники подвергаются травле на работе и сталкиваются с несправедливыми выговорами. При этом, большинство медиков этой больницы, которые работают на 1,5-2 ставки, получают 25-30 000 рублей. Врачи, по словам сотрудницы, работают на износ, а в ответ получают только упреки и крики.
— В нашей больнице действует правило «любимчиков». Все остальные, кто не входит в этот круг, терпят унижения и травлю! Главный врач придумывает свои законы, правила и наказания, — утверждает медицинский работник.
Женщина получила ответ от Минздрава Башкирии в котором сказано, что ведомство уже проводит проверку по вопросам соблюдения трудовых прав сотрудников.
«Всего за 2022 год уволилось по собственному желанию 19 врачей. Среди основных причин увольнения врачей были: достижение пенсионного возраста, смена места жительства, обучение в клинической ординатуре. Ни один из уволенных сотрудников не обращался в комиссию по трудовым спорам и иные инстанции, предусмотренные действующим законодательством. Заработная плата выплачивается два раза в месяц вовремя и без задержек, соответствует нормативам. Нехватка средств в Благовещенской больнице накладывает отпечаток на возможность назначения стимулирующих выплат сотрудникам. Несмотря на это, работа комиссии по назначению стимулирующих выплат проводится регулярно и сотрудники ежемесячно получают выплаты за повышенный объём работы и интенсивность в труде» — утверждает Минздрав.
Напомним, что летом 2021 года произошел конфликт между медиками входящими в профсоюз «Действие» и нынешним главврачом Благовещенской ЦРБ Жанной Карунас. Глава профсоюза Антон Орлов тогда заявлял о том, что подал обращение в прокуратуру с просьбой провести проверку соблюдения необходимых трудовых условий для сотрудников больницы. Однако руководство больницы опередило Орлова и обратилось в правоохранительные органы, чтобы привлечь профсоюз к ответственности за размещение ложных данных.