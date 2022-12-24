Угрозы и работа на износ: в Башкирии врачи пожаловались на невыносимые условия труда

«Всего за 2022 год уволилось по собственному желанию 19 врачей. Среди основных причин увольнения врачей были: достижение пенсионного возраста, смена места жительства, обучение в клинической ординатуре. Ни один из уволенных сотрудников не обращался в комиссию по трудовым спорам и иные инстанции, предусмотренные действующим законодательством. Заработная плата выплачивается два раза в месяц вовремя и без задержек, соответствует нормативам. Нехватка средств в Благовещенской больнице накладывает отпечаток на возможность назначения стимулирующих выплат сотрудникам. Несмотря на это, работа комиссии по назначению стимулирующих выплат проводится регулярно и сотрудники ежемесячно получают выплаты за повышенный объём работы и интенсивность в труде» — утверждает Минздрав.