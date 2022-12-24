При пожаре в многоквартирном доме в Башкирии спасено 10 человек

Вечером 23 декабря в городе Туймазы произошел пожар в многоквартирном доме. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, возгорание произошло на кухне однокомнатной квартиры на третьем этаже. Из задымленной зоны было спасено 10 человек, 15 жильцов были эвакуированы.