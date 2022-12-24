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При пожаре в многоквартирном доме в Башкирии спасено 10 человек

Сегодня, 06:04
Фото: МЧС по РБ
При пожаре в многоквартирном доме в Туймазах пожарным удалось спасти 10 человек. Еще 15 жильцов были эвакуированы.

Вечером 23 декабря в городе Туймазы произошел пожар в многоквартирном доме. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, возгорание произошло на кухне однокомнатной квартиры на третьем этаже. Из задымленной зоны было спасено 10 человек, 15 жильцов были эвакуированы. 

В результате пожара пострадал мужчина 1955 года рождения, его госпитализировали в больницу. На данный момент МЧС ведет расследование и устанавливает причины произошедшего. 

Ранее пожар произошел в многоквартирном доме по улице Коммунистической в городе Стерлитамак. В ходе тушения огня было обнаружено тело погибшего мужчины. 

#Анастасия Денисенко#Происшествия
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