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Кадейкин и Аймурзин разбирают «Адмирал». «Салават» реанимировал большинство и победил

Сегодня, 07:59
Фото: ХК «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» дома победил «Адмирал» 5:3

Хет-трик Кадейкина и топ-передачи Аймурзина в новых спецбригадах, перевод Башкирова в первое звено, удаления приморцев и комментарий вратаря Ильи Ежова — в обзоре Mkset.

Молодежное звено разбито, Башкирову дан шанс перезагрузить сезон

После чувствительных 1:2Б от «Авангарда» и 1:5 от «Амура» тренерский штаб поменял два звена атаки. Четвертая тройка в принципе в этом сезоне меняется регулярно, линия Кадейкина осталась без изменений.

Данил Аймурзин заменил Данила Башкирова в третьем сочетания, Башкиров был переведен к Александру Хмелевскому и Ивану Дроздову, и это звено назначили первым. Егор Сучков не попал в заявку.

К сожалению, Башкиров в этом сезоне не похож на себя из прошлого чемпионата: форвард уже не отмечается резкими контратаками и выходами 1 в 0 и умными передачами, будто он перестал так же видеть площадку. Ему надо вернуть уровень.

Когда с Хмелевским и Дроздовым играл Кулемин, главной силой этого звена были быстрые контратаки. Обновленное первое звено — теоретически, одно из самых скоростных в чемпионате и снова сможет использовать этот прием.

Пока не удается заключить, к лучшему ли включение Аймурзина в тройку Алалыкина - вчера очки он набирал не с ними, а во второй спецбригаде, о которой будет один из пунктов ниже.

До конца регулярного чемпионата остается 26 игр. Перебор троек сейчас - скорее положительный момент, многие нападающие сыграются друг с другом и смогут быть взаимозаменяемы в решающих играх.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

«Адмирал» излишне удалялся и был недостаточно строг в зоне защиты

По уровню сосредоточенности и хладнокровия матч поначалу напоминал встречу плей-офф. Сломя голову никто не несется вперед, игроки аккуратно сменяются, не спешат с передачами, и четко начинают раскат.

«Адмирал» был особенно щепетилен — несколько раз гости терпеливо удерживали шайбу у себя в зоне по несколько секунд, ожидая пока вся пятерка будет готова к раскату «подковой».

Однажды они даже прервали такую попытку, почти добравшись до красной линии — передумали, вернулись обратно и повторили. Такой подход — маркер тренерских требований.

И, конечно, они пользовались тем, что «СЮ» не шел в прессинг и выстраивал свои 2-2-1 в средней. Едва ли команда Леонида Тамбиева так бы осторожничала против кусачего форчека «Амура».

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Дойдя до красной линии, гости совершали вброс (иногда — с подставлением подобно «Трактору» в марте), и он был весьма неплохо организован: благодаря малому расстоянию между красной и синей линией, к борьбе за шайбу уже были готовы 3-4 игрока.

Так же именно поначалу приморская команда бросала Илье Ежову именно верхом. Первый бросок низом нанесли лишь на 11-й минуте. Визуально сложилось впечатление, что «моряки» гнули эту линию весь матч, хотя сам вратарь считает иначе (листайте текст!).

«Салават» сумел это прочитать. Не преуменьшая заслуг «юлаевцев» — оппонент порой был излишне медлителен в атаке и уфимцы успевали накрывать как входящего в зону, так и получившего скидку назад.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Нельзя похвалить Владивосток и за действия в средней и своей зоне — при обороне они не проявили какой-либо приличной плотности, их качество входа с контролем 5 на 5 не дотянуло до 47%, хозяева взяли в атаке 16 из 22 вбрасываний.

Ярослав Цулыгин и Данил Алалыкин сумели наказать гостей за неподобающую пассивность в своей зоне спустя 26 секунд после их шайбы.

Защитник 2004 года рождения набрал первое очко в лиге, Алалыкин забросил четвертую шайбу в сезоне. У номера 61 стало 4+5 за 39 игр.

Ранее, на 14-й минуте Алалыкин имел отличную возможность забросить с паса Пустозерова на «пятак», а в той же смене, что и гол, тройка сотрясла штангу.

  СЮ Адмирал
Corsi for (CF) 47 73
CF, % 39.17% 60.83%
Голы 5 на 5 3 3
Броски в створ 5 на 5 (БВ) 15 30
PDO, % 110.00% 90.00%
Броски мимо створа 30 30
БВ вообще 25 30
Доля БВ в общем числе бросков 45.45% 50.00%
БВ за минуту в атаке 1.83 2.45
Блокшоты за минуту в защите 1.06 0.81
БВ после ВВбр 5 на 5 1 3
БВ со входа в зону 5 на 5 2 4
Попытки отбора в зоне атаки 5 на 5 5 6
Перехваты в зоне атаки 5 на 5 2 3
Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5 1 0
БВ первой тройки 7 4
БВ защитников 8 11
Пробросы 5 на 5 2 4
ВВбр после пробросов 3 3
Вход 5 на 5 22 21
Брак при входе 5 на 5 23 24
Эффективные попытки входа, % 48.89% 46.67%
Вброс 5 на 5 5 6
Брак при вбросе 5 на 5 2 21
Эффективные попытки вброса, % 71.43% 22.22%
Использование входа 5 на 5, % 86.54% 62.50%
Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 34 31
Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 70 82
Эффективные смены в атаке, % 48.57% 37.80%
Вход 5 на 5 с БВ 10 13
Вход 5 на 5 с БВ, % 22.22% 28.89%
Вброс 5 на 5 с БВ 1 3
Вброс 5 на 5 с БВ, % 14.29% 11.11%
Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ 12 16
Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, % 11.54% 14.16%

Главное достижение гостей — получив 1:5 после 40 минут игры, они продолжили создавать угрозы и провели третий период так, словно счет 0:0. Это тоже полезный опыт для плей-офф, в котором «Адмирал» вполне может стать соперником Уфы в первом круге.

Плохо, что перед третьей шайбой «зелено-белые» дали слишком много пространства Дмитрию Сидлярову на «пятаке» и тот добил после броска Павла Шэна (воспитанника «СЮ») от левого борта.

Примечательно, что во втором голе обзор Ежову перед броском Александра Горшкова закрыл Николай Чебыкин — другой экс-игрок «юлаевской» системы. Он же забросил первую шайбу — самую досадную в матче, потому что перед игроком оголили ворота.

Шоу Кадейкина и Аймурзина. Смешанные спецбригады пробили третье меньшинство КХЛ

Леонид Тамбиев остался недоволен дисциплиной своих подшефных по делу — приморцы удалились четырежды за неполных 13 минут второй двадцатиминутки. Да еще как:

  • между окончанием первого упомянутого штрафа и началом второго — 11 секунд,
  • первый из этих штрафов — спустя 2:23 после гола Алалыкина, четвертый — спустя 2:19 после 4:1,
  • Егор Рыков удалился за выброс шайбы.

«Адмирал» подарил башкирскому сопернику целый полигон для тест-драйва новых спецбригад 5 на 4, которые еще и чаще обычного использовали дальние броски с переводом:

  • Дроздов, Хмелевский, Кулемин, Шмелев, Мухамадуллин;
  • Башкиров, Кадейкин, Аймурзин, Коледов, Науменков.
Фото: ХК «Салават Юлаев»

Главный тренер Виктор Козлов аргументировал это решение хватом клюшки нападающих:

— Мы подумали, что Аймурзин будет хорошо играть вместе с Кадейкиным. Праворукий с правого фланга — у него больше возможностей для атаки: вернуть защитнику, спустить вниз леворукому. Что касается Шмелева, Кадейкина и Дроздова, у них тоже были качественные моменты. Опять же, леворукий, леворукий, праворукий. Исходили из этого. Дальние броски с подставлением? Мы разбирали меньшинство «Адмирала».

Прежде, чем смотреть голы в большинстве, отметим, что дальние броски с подставлением использовались не только в большинстве. Именно так хозяева сделали счет 2:0.

Шайба Хмелевского стала первой в матче. Она снова характеризует провалы команды Владивостока в своей зоне. Выше мы указывали на то, как Илья Ежов выкатил вперед из ворот и никто не страховал пустой гол. Так же ошибались и «моряки».

Шакир Мухамадуллин отметился третьим голевым пасом в четырех играх. Еще одно очко, и у защитника будет их столько же, сколько за две прошлые «регулярки» вместе взятые — стало 5+11.

Данил Аймурзин (на котором и было заработано большинство) издевательски легко поволок за собой обороняющуюся четверку гостей и выдал Александру Кадейкину пас прямо в крюк клюшки.

Вторым ассистентом стал Павел Коледов. На балансе защитника стало 5+10 — уроженец Ачинска в одном балле от повторения личного рекорда результативности, установленного в сезоне 16/17 за «Локомотив» (5+11).

Коледов повторил бы рекорд вчера же, если бы перед решающим броском Аймурзин и Кадейкин не обменялись передачами.

Размен центрфорвардов рассеял внимание обороны «Адмирала» и Александру удался точный бросок с «пятака» в левый верхний угол.

Кадейкин оформил свой первый хет-трик в КХЛ, одновременно став восьмым снайпером (51 гол) и седьмым бомбардиром (140 очков в 254 играх) уфимского клуба в регулярных сезонах КХЛ, обойдя другого центрального, Сергея Зиновьева (48+90 в 207 играх).

Несомненно, номер 78 достигнет до марта и шестой строчки — до датского защитника Филипа Ларсена лишь восемь очков. В снайперском топе пятым идет Игорь Мирнов (53 гола) — его обойти так же можно и нужно. Четвертый — Линус Умарк с 70 голами.

Лучшие бомбардиры «СЮ» в регулярных чемпионатах КХЛ:

  1. Хартикайнен: 355 (157+198) очков в 472 играх в 9 сезонах за клуб,
  2. Умарк: 271 (70+201) очко, 285 игр, 5 сезонов,
  3. Радулов: 254 (91+163) очка, 210 игр, 4 сезона,
  4. Кольцов: 179 (49+130) очков, 311 игр, 7 сезонов,
  5. Григоренко: 178 (92+86) очков, 278 игр, 7 сезонов,
  6. Ларсен: 148 (43+105) очков, 253 игры, 5 сезонов,
  7. Кадейкин: 140 (51+89) очков, 254 игры, идет пятый сезон.

Вторая звезда матча, конечно, Данил Аймурзин. Если бы 20-летний центр не заболел и в целом играл чаще, то был бы в числе главных кандидатов на приз имени Алексея Черепанова лучшему новичку сезона.

Номер 53 в 11 играх набрал уже 8 баллов: три шайбы и пять передач. Он отлично чувствует себя с самыми разными партнерами. Видение поля и контроль шайбы у него точно на уровне КХЛ.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Илья Ежов: «Больше игр — больше впечатлений для болельщиков»

Голкипер подвел итоги противостояния с «Адмиралом», прокомментировал игру гостей при вбросе и выступление после длительной паузы.

— Важная победа была, ребята молодцы, пять голов забили. Потерпели. Сложная игра получилась, но очень важные два очка.

— Как показалось, большинство бросков были верхом.

— Мне показалось, низом. Когда бросок верхом, надо ее [шайбу] ловушкой отбивать, а когда низом — щитком и клюшкой. Разница большая.

— Прокомментируйте, пожалуйста, первый гол «Адмирала».

— У них была шайба на крюке. Игрок ее кинул, она до меня долетела, отскочила на крюк, к сожалению, их игроку, он броском забил.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

— Соперник довольно много вбрасывал шайбу в зону. Что это значит для вас как для вратаря? Нужно ли чаще выходить из ворот?

— Могу сказать, не особо хорошо [выходил], парочку ошибок сделал, не особо четко играл с клюшкой. Надо будет поработать. Да, они создавали давление, но у нас защитники молодцы, справились в общем.

— «Адмирал» сегодня довольно активно пользовался новым правилом в КХЛ по выбору точки вбрасывания — много бросали именно из средней зоны.

— После 42-й игры, надеюсь, ребята уже привыкли к этому правилу. В первую очередь я смотрю, куда они покажут — налево или направо, чтобы встать с правильной стороны, чтобы не ошибиться. Было бы проблематично.

— В предыдущих двух играх вам дважды пришлось выходить на замену. Наверняка, есть разница по сравнению с тем, чтобы выйти в старте.

— Да, немножко другое ощущение, когда заранее знаешь. Как-то по-другому готовишься. Но это такая работа, надо быть готовым в любой момент. Кареев тоже готовится очень серьезно, поэтому готов в любой момент к бою. Бывает все в хоккее, и травмы, и смены.

— 4 декабря в последний раз вы выходили в старте. Как это влияло на сегодняшнюю игру, влияло ли?

— Я позавчера играл в хоккей. Я как-то даже не задумывался. Точно? Ничего себе.

— Была пауза после 8 декабря.

— За сборную тоже, вроде, не играл. Хорошо тренировался и отдохнул. Я сегодня себя нормально чувствовал после такой длинной паузы.

— Наверняка, какое-то впечатление о специфике календаря уже составили. Больше игр, всего одна пауза. Что-то меняете в подготовке, восстановлении?

— Конечно, подготовка немножко другая, восстановление другое. Надо следить за телом, восстановлением немножко больше. Но в принципе это хорошо. Меньше пауз. Эти паузы как-то выбивают из игрового строя. Эти паузы хороши только для СКА, ЦСКА, где раньше 90% команды играло в сборной. Сейчас такой темп, много игр, все в равных условиях. Мне нравится, больше игр — больше впечатлений для болельщиков.

Последний домашний матч года:

26 декабря 19:00. Салават Юлаев — Автомобилист

Первые две игры домашней серии
Август в декабре. Команды не в форме, но «СЮ» все еще уступает «Авангарду» в технике«Салават Юлаев» разбит «Амуром». Гости тактически грамотны, но и Уфа грубо ошибалась
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