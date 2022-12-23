Врачи из Башкирии уже год не могут получить положенные по закону ковидные выплаты

Сорок сотрудников скорой помощи в Башкирии уже год не могут получить положенные им по закону «ковидные» выплаты. Об этом местная жительница рассказала в соцсетях.
Как стало известно Mkset, сотрудники скорой помощи города Белебей (в настоящий момент относятся к городской больнице № 1 города Октябрьский) не получили положенные им по закону «ковидные» выплаты. Отмечается, что выплаты сотрудники скорой не могут получить ещё с февраля 2022 года.
По рассказу местной жительницы, знакомой с ситуацией, сорок человек заразились коронавирусом на рабочем месте из-за контактов с больными коронавирусом. Согласно указу президента Владимира Путина, размер единоразовой выплаты для медиков в данном случае составляет 68 811 рублей.
По данным женщины, все сотрудники скорой сдали документы, подтверждающие факт заражения на рабочем месте в установленный срок. Однако затем вместо положенных выплат, по ее словам, одна за другой посыпались отговорки: «ожидайте, документы на оплату в очереди такой-то». Позднее в больнице со ссылкой на фонд социального страхования якобы заявили, что фонд выплат денежных компенсаций исчерпан.
За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу регионального Минздрава, а также направил официальный запрос в региональный фонд социального страхования.
Как сообщили Mkset в пресс-службе регионального Минздрава, в связи с высокой заболеваемостью COVID-19 в период с января по март 2022 года количество медицинских работников ГБ № 1 города Октябрьский, предположительно имеющих право на получение единовременной страховой выплаты, резко возросло (более 600 медицинских работников при штатной численности 1799). Для оформления документов на получение страховой выплаты привлекли дополнительных специалистов. Несмотря на принятые меры, отправить все документы в срок в Региональное отделение ФСС РФ по Республике Башкортостан не удалось. (В связи с утратой силы Указа Президента РФ от 06.05.2020 г № 313 «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников» ФСС прекратили прием документов).
Вместе с тем, согласно пункту 2 Указа Президента РФ от 15.07.2022 № 464 «О признании утратившим силу некоторых Указов Президента РФ», при наступлении (возникновении) до дня вступления в силу названного Указа страховых случаев, предусмотренных Указом Президента РФ от 06.05.2020 № 313, обязательства по предоставлению дополнительных страховых гарантий работникам медицинских организаций подлежат исполнению в полном объеме. Поэтому работники службы охраны труда учреждения продолжали отправлять необходимые документы в РОФСС РФ по РБ.
Однако ФСС Башкирии отказал в предоставлении единовременных страховых выплат медработникам, направленных учреждением. Поэтому юридической службой учреждения совместно с Профсоюзом работников здравоохранения РБ было подано исковое заявление в отношении ФСС.
В ведомстве также добавляют, что ситуация с выплатами на контроле в Минздраве. Ведомство проводило внеплановую выездную проверку в учреждение по этой ситуации, проведено служебное расследование.