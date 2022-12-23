Врачи из Башкирии уже год не могут получить положенные по закону ковидные выплаты

Как сообщили Mkset в пресс-службе регионального Минздрава, в связи с высокой заболеваемостью COVID-19 в период с января по март 2022 года количество медицинских работников ГБ № 1 города Октябрьский, предположительно имеющих право на получение единовременной страховой выплаты, резко возросло (более 600 медицинских работников при штатной численности 1799). Для оформления документов на получение страховой выплаты привлекли дополнительных специалистов. Несмотря на принятые меры, отправить все документы в срок в Региональное отделение ФСС РФ по Республике Башкортостан не удалось. (В связи с утратой силы Указа Президента РФ от 06.05.2020 г № 313 «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников» ФСС прекратили прием документов).