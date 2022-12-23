VK подводит результаты работы по поддержке МСП за 2022 год



ВКонтакте свое дело развивают уже более 2 млн предпринимателей. С начала года в 1,5 раза увеличилось число сообществ, которые подключили Магазин ВКонтакте для продажи товаров и услуг. Быстрее других в соцсети растут сообщества бизнеса в категориях красота и здоровье — их количество увеличилось на 104%, одежда, обувь и аксессуары — на 76%, рестораны, продукты питания — на 55% и товары для детей — на 54%.

В июле VK перезапустила Маркет ВКонтакте — единую площадку для продавцов и покупателей. Новая витрина объединила 40 миллионов товаров от более чем 360 тысяч предпринимателей. Управлять заказами продавцы могут и с мобильных устройств: упрощенный интерфейс помогает быстрее обрабатывать заявки от клиентов.



Для того чтобы помогать предпринимателям последовательно развивать страницы ВКонтакте, в соцсети появился Индекс качества бизнес-сообществ. Простые задания и подсказки помогут предпринимателям повышать активность сообществ, привлекать больше подписчиков и получать дополнительные преимущества. Например, приоритет товаров в поисковой выдаче в соцсети, скидки на рекламу и помощь специалистов в продвижении. Один из пунктов, который влияет на индекс, — верификация сообщества. Благодаря совместному проекту VK и Корпорации МСП получить галочку можно быстрее и проще — через авторизацию на Цифровой платформе МСП.РФ.