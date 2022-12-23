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В Уфе пробит второй туннель Восточного выезда

Сегодня, 14:33
Фото: телеграм-канал Радия Хабирова.

Хабиров заявил об открытии тоннеля Восточного выезда в Уфе

Об это заявил глава Башкирии в своих социальных сетях.

В Уфе пробит второй тоннель Восточного выезда. Как рассказал в своих социальных сетях глава Башкирии сделано это было сегодня, 23 декабря. 

Отметим, что открыт был проход южного тоннеля от проспекта Салавата Юлаева до берега реки Уфы. Так, это позволит быстрее доставлять материалы и оборудование на объект, а также вывозить породу и возводить в тоннеле конструкции. 

Власти также заверяют, что строительство Восточного выезда идет с опережением графика. В частости, по совам Хабирова, техническая готовность выезда к концу 2022 года будет 58%. 

Ранее мы сообщали, что республика получила дополнительной финансирование на строительство выезда - из федерального бюджета было выделено еще 6,7 миллиарда рублей. 

Россия выделила еще 6,7 млрд рублей на строительство Восточного выезда Уфы
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#Элина Сайфранова
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