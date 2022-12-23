В Уфе капремонт моста в Шакше обойдется в 2 млрд руб, но большую часть оплатит Россия

Вчера мэрия Уфы сообщила о признании специалистами моста через реку Уфа в отдаленном микрорайоне Шакша непригодным. Мосту скоро исполнится 40 лет и он требует основательного ремонта. Примечательно, что для ремонта дорогу будут перекрывать, что принесет уфимцам немало неудобств, ведь там и без того действуют всего две полосы движения.