В лицее № 3 состоялось открытие инженерной лаборатории

Проект реализован в рамках программыинициативного бюджетирования с вовлечением школьников — именно они и предложили создать в лицее лабораторию для подготовки к конкурсам технической направленности.
В результате масштабных строительных и отделочных работ инженерная лаборатория разместилась в просторном и светлом помещении со всеми необходимыми коммуникациями, качественной и современной отделкой.
— Для тех ребят, кто планирует связать свое будущее с IT-сферой, инженерная лаборатория станет отличной площадкой для развитиясобственного потенциала. Желаю ребятам успехов в этой областии, конечно, побед в инженерно-технических конкурсах и фестивалях! –выступил на школьной линейке по случаю открытия лаборатории заместитель директора по капитальному строительству АО «Учалинский ГОК» Ильдар Кильдебаев.
На презентации инженерной лаборатории ребята показали гостям, какие модели уже создали с помощью 3Д принтеров, робототехнических наборов и «умных» конструкторов. Новое оборудование лаборатории поможет школьникам в подготовке различных конкурсных проектов, к примеру, для Инженериады УГМК, в которой учащиеся лицея участвуют каждый год.
— Инженерная лаборатория предоставит возможность обучающимся осуществлять на высоком уровне проектную, исследовательскую, конструкторскую деятельность в различных областях современной науки. Выражаю слова благодарности всем, кто участвовал в подготовке, реализации и софинансировании проекта, — отметила директор лицея № 3 Эльвира Мухамедьярова.