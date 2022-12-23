В лицее № 3 состоялось открытие инженерной лаборатории

— Для тех ребят, кто планирует связать свое будущее с IT-сферой, инженерная лаборатория станет отличной площадкой для развитиясобственного потенциала. Желаю ребятам успехов в этой областии, конечно, побед в инженерно-технических конкурсах и фестивалях! –выступил на школьной линейке по случаю открытия лаборатории заместитель директора по капитальному строительству АО «Учалинский ГОК» Ильдар Кильдебаев.