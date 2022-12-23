В Башкирии волонтеры спасают собаку мобилизованного

В настоящее время практически решен вопрос с машиной, которая доставил собаку в Ишимбай, на рентген и консультацию. Никаких сборов на лечение волонтеры пока не ведут — клиника, куда привезут собаку, готова ее обследовать и, при необходимости, прооперировать без предоплаты. После этого одна из местных жительниц готова забрать животное на передержку после операции, еще одна — взять к себе до возвращения хозяина. Отдавать собаку в приют волонтер не хочет. «Я знаю, что такое приюты. И я давно знаю этих женщин — у них собаке точно будет хорошо», — говорит она.