В Башкирии волонтеры спасают собаку мобилизованного

Собака осталась без дома после того, как ее хозяин — житель одной из деревень в Ишимбайском районе — отправился на СВО. Все произошло так быстро, что он только успел позвонить отцу из военкомата и попросить пристроить четвероногого друга. Собаку передали знакомому, однако условия ей создали не самые лучшие. Сейчас она сидит на цепи, а ее будкой стал кусок шифера, прислоненный к забору, рассказала Mkset волонтер группы помощи «Четыре лапы» Кристина Скарбек.
Животное попало в беду — пытаясь перепрыгнуть забор, повисло на цепи чуть не погибло. Пса спас случайный прохожий, однако собака травмирована. Волонтеры подозревают перелом — возможно, понадобится операция, а после — нужен будет заботливый хозяин. Мужчина, у которого живет собака, попросил ее забрать.
О сложной ситуации, в которую попал четвероногий друг солдата, волонтер узнала от местных жителей
Она приезжала кормить животное и оказывала медицинскую помощь. Собака хорошо ест, «но на морде такая вселенская печаль и грусть, что хоть самой волком вой», отмечает волонтер.
В настоящее время практически решен вопрос с машиной, которая доставил собаку в Ишимбай, на рентген и консультацию. Никаких сборов на лечение волонтеры пока не ведут — клиника, куда привезут собаку, готова ее обследовать и, при необходимости, прооперировать без предоплаты. После этого одна из местных жительниц готова забрать животное на передержку после операции, еще одна — взять к себе до возвращения хозяина. Отдавать собаку в приют волонтер не хочет. «Я знаю, что такое приюты. И я давно знаю этих женщин — у них собаке точно будет хорошо», — говорит она.
Волонтер надеется, что просьба мобилизованного, который явно хорошо заботился о своем друге — собака привита и стерилизована, — будет исполнена.