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В Башкирии можно получить медицинские документы через Госуслуги

23 декабря 07:05
Как сообщает региональный минздрав, заработал сервис «Мое здоровье» в личном кабинете портала, куда поступает информация из медицинских организаций.

Теперь жители республики имеют возможность дистанционно получать электронную меддокументацию, которая представляет собой цифровой аналог бумажного документа об оказанной медпомощи. И даже если тот или иной документ потеряется, его можно будет восстановить в электронном виде.

В личном кабинете отображены медицинские документы, выданные с первого сентября текущего года. Это протоколы консультаций, лабораторных и инструментальных исследований, различные направления, выписные эпикризы, сведения о диспансеризациях и профмедосмотрах, медзаключения, справки.

Для того, чтобы воспользоваться услугой прежде всего необходимо зарегистрироваться на портале Госуслуг, в разделе «Документы» найти рубрику «Здоровье» и на баннере «Медицинские документы» нажать «Запросить», затем разрешить получение данных после чего сервис будет доступен.

Новые документы из медорганизаций будут поступать в личный кабинет автоматически. Как правило, в течение недели (иногда месяца) после их создания. Все документы можно скачать в формате ПДФ и распечатать. Если вдруг содержание электронного документа будет отличаться от бумажного (другое название больницы, диагноза или другие анализы), нужно будет сообщить о проблеме на портале Госуслуг.

Сервис «Мое здоровье» разработан в рамках нацпроекта «Здравоохранение» на основе единой госинформсистемы (ЕГИСЗ). С его помощью также можно записаться на прием к врачу. В прошлом году при плане 18 миллионов человек, только за девять месяцев услугами сервиса воспользовались свыше 25 млн россиян, сообщает минздрав РФ.

Напомним, что нацпроект «Здравоохранение» стартовал в 2019 году. Проект призван снизить смертность трудоспособного населения, устранить кадровый дефицит в медицинской сфере, а также помочь охватить всех граждан нашей страны профосмотрами.

 

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев
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