В Башкирии можно получить медицинские документы через Госуслуги

Новые документы из медорганизаций будут поступать в личный кабинет автоматически. Как правило, в течение недели (иногда месяца) после их создания. Все документы можно скачать в формате ПДФ и распечатать. Если вдруг содержание электронного документа будет отличаться от бумажного (другое название больницы, диагноза или другие анализы), нужно будет сообщить о проблеме на портале Госуслуг.