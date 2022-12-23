В Башкирии ещё в одном райцентре открылся офис центра «Мой бизнес»

— В отремонтированных, оснащенных оборудованием и мебелью помещениях созданы все условия для приема предпринимателей. В офисе в Чекмагуше теперь оперативно и в полном объеме смогут получать консультации и жители близлежащих районов, — отметил министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов.