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В Башкирии ещё в одном райцентре открылся офис центра «Мой бизнес»

23 декабря 09:08
Офис в селе Чекмагуш стал десятым по счету в республике, он расположился в здании МФЦ по улице Ленина, 68.

— В отремонтированных, оснащенных оборудованием и мебелью помещениях созданы все условия для приема предпринимателей. В офисе в Чекмагуше теперь оперативно и в полном объеме смогут получать консультации и жители близлежащих районов, — отметил министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов.

— Офис МФЦ в селе Чекмагуш востребован жителями, здесь созданы необходимые условия для комфортного предоставления государственных, муниципальных и иных услуг. А с сегодняшнего дня здесь появилось уникальное пространство для оформления услуг для бизнеса, — подчеркнула директор центра «Мои документы» Наталья Куприянова.

Специалисты помогут предпринимателям зарегистрировать ООО или ИП, проконсультируют по открытию счетов, работе с банками, получению кредитов, микрозаймов или софинансирования, федеральных, региональных и муниципальных мерах государственной поддержки, расширению бизнеса, подбору помещений. Добавим, что сейчас в Чекмагушевском районе зарегистрировано около 600 субъектов бизнеса.

Новый офис центра «Мой бизнес» открыт в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Нацпроект предполагает максимальную поддержку представителей бизнеса и создание комфортных условий для предпринимателей.

#Общество#Касается каждого#Башкортостан#Андрей Королев
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